Idealny ogród i czysty dom to Twoje marzenie? Te roboty zrobią całą „brudną robotę” za Ciebie

Chińska marka, znana z produkcji inteligentnych robotów koszących, sprzątających i czyszczących okna, zaprezentowała spore grono nowych urządzeń. Ma być dokładniej i jeszcze bardziej inteligentnie.

Roboty koszące Ecovacs – trawnik niczym murawa

Do grona robotów koszących marki Ecovacs dołączają cztery nowe modele. Jednym z najważniejszych rozwiązań, wdrożonych do tych smart kosiarek, jest podkaszarka TruEdge (dostępna w modelach z dopiskiem LiDAR Pro), dzięki której urządzenia mają dokładnie skosić krawędzie trawnika. Technologa została oparta na podwójnej technologii LiDAR i systemie nawigacji HoloScope 360. Roboty (w zależności od modelu) korzystają z pozycjonowania RTK lub technologii wykrywania przeszkód wspomaganej sztuczną inteligencją.

Na liście modeli znalazły się:

Goat O600 RTK – za 649 euro (~2740 złotych),

Goat O1200 LiDAR Pro – za 999 euro (~4215 złotych),

Goat A1600 LiDAR Pro – za 1499 euro (~6320 złotych),

Goat A3000 LiDAR Pro – za 2299 euro (~9700 złotych).

Goat A3000 & A1600 LiDAR Pro Goat A3000 & A1600 LiDAR Pro (źródło: Ecovacs)

Podłogi czyste na błysk, czyli nowe produkty do mycia podłóg Ecovacs

Z kolei do gamy produktów przeznaczonych do czyszczenia podłóg dołączył robot sprzątający Deebot T90 Pro Omni oraz Deebot T80S Omni. Oba modele oferują ulepszoną technologię mopującą Ozmo Roller, której działanie opiera się na dużej mocy ssania i dostosowaniu sposobu mycia do rodzaju podłoża.

Jak deklaruje producent, nowe roboty mają lepiej radzić sobie z czyszczeniem krawędzi i kątów, a dzięki wykrywaniu obiektów z pomocą AI sprawdzą się też w pełni umeblowanych, skomplikowanych przestrzeniach. Na uwagę zwracają też ulepszone stacje Omni, które zajmą się praniem mopa, suszeniem i usuwaniem kurzu ze zbiornika odkurzacza bez udziału użytkownika.

Ceny nowych robotów zostały ustalone na:

Deebot T80S Omni – 649 euro (~2740 złotych),

Deebot T90 Pro Omni – 799 euro (~3370 złotych).

Deebot T80S Omni Deebot T80S Omni (źródło: Ecovacs)

Warto przypomnieć, że w ofercie tej marki znajdziecie też uroczego, robota Ecovacs Mini z niewielką stacją czyszczącą, dla którego znajdziecie miejsce nawet w niewielkim mieszkaniu.

Roboty do mycia okien Ecovacs – debiutują nowe, jeszcze bardziej inteligentne modele

Rok temu do grona robotów czyszczących okna dołączył Ecovacs Winbot Mini oraz Winbot W2 Pro Omni z przenośną stacją czyszczącą. Teraz oba modele doczekały się ulepszonych następców.

Model Winbot W3 Omni to sposób na jeszcze większe zautomatyzowanie mycia okien. Dzięki stacji, która automatycznie wyczyści brudne podkładki do mycia okien, praktycznie nie będziesz mieć kontaktu z brudną wodą. Model ten obsługuje też technologię czyszczenia krawędzi, inteligentną funkcję spryskiwania i odświeżoną nawigację. Z kolei Winbot Mini 2 wyposażono w ulepszone szczotki, które mają pozbyć się brudu wzdłuż krawędzi okien oraz z trudno dostępnych miejsc.

Ceny robotów do czyszczenia okien prezentują się następująco:

Ecovacs Winbot W3 Omni – 699 euro (~2950 złotych),

Ecovacs Mini 2 – 299 euro (~1260 złotych).

Winbot mini 2 Winbot W3 Omni (źródło: Ecovacs)

Nowe produkty marki Ecovacs mają trafić do sprzedaży już 12 lutego 2026 roku na wybranych rynkach. Wyjątkiem jest Deebot D90 Pro Omni, którego rynkową premierę zaplanowano na 9 marca 2026 roku. Warto podkreślić, że na ten moment nie ujawniono, czy wszystkie modele będą dostępne w Polsce.