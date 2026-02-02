Nowa wersja Androida powoli osadza się na rynku

Mijają miesiące i Android 16 dociera na kolejne urządzenia. Firma Google podzieliła się statystykami na temat tego, jak skutecznie przebiega aktualizacja. Jest dobrze, choć mogłoby być lepiej.

Android 16 jest dostępny od ponad pół roku. Jak przebiega aktualizacja?

Android 16 został udostępniony w czerwcu 2025 roku. Najpierw otrzymały go tylko Pixele, ale w tak zwanym międzyczasie udostępniona została również bazująca na Szesnastce aktualizacja do One UI 8 dla smartfonów z rodziny Samsung Galaxy, inni producenci także powoli przeskakują na tę nową wersję.

Efekt jest taki, że aktualnie Szesnastka znajduje się już na 7,5% aktywnych urządzeń z Androidem. Można przyjąć, że odsetek jest już wyraźnie wyższy, bo chociaż firma Google udostępniła tę informację dopiero na przełomie stycznia i lutego 2026 roku, to same dane pochodzą z ubiegłego grudnia.

Android 15 rządzi, ale starsze wersje też mają duży udział

Raport pokazuje też, że najpopularniejszy jest Android 15, którego udział w ciągu ośmiu miesięcy wzrósł z 4,5% do 19,3%, co pozwala ocenić procesy aktualizacyjne jako całkiem sprawne. W tym samym czasie udział systemu Android 14 zmalał z 27,4% do 17,2% – jest to numer dwa w rankingu. Wyżej od Szesnastki znajdują się również: Android 13 (13,9%), Android 11 (13,7%), Android 12 (11,4%) i Android 10 (7,8%). Przy tym to ostatnie pewnie nie jest już prawdą.

Miejsce Wersja systemu Udział 1. Android 15 19,3% 2. Android 14 17,2% 3. Android 13 13,9% 4. Android 11 13,7% 5. Android 12 11,4% 6. Android 10 7,8% 7. Android 16 7,5% 8. Android 9 / Pie 4,5% 9. Android 8.1 / Oreo 2,3% 10. Android 8 / Oreo 0,8% 11. Android 6 / Marshmallow 0,4% 12. Android 7 / Nougat 0,4% 13. Android 7.1 / Nougat 0,4% 14. Android 5.1 Lollipop 0,3% 15. Android 5 / Lollipop 0,1%

Podczas gdy wysokie wyniki nowych wersji Androida mogą wywoływać pozytywne emocje, trochę martwić może fakt, że z tak dużym udziałem mamy do czynienia w przypadku wersji Android 13, Android 12 i Android 11, udostępnionych – odpowiednio – w latach 2022, 2021 i 2020. Oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy to, że system firmy Google jest otwarty i dostępny na wielu różnych urządzeniach, co wiąże się nie tylko z różną polityką aktualizacyjną, ale i trudniejszym udostępnianiem łatek – w przeciwieństwie chociażby do firmy Apple i jej systemu iOS.