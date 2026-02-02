Pierwsze telewizory tej marki w Polsce. Ceny zachęcają

Jesienią 2025 roku zaprezentowane zostały pierwsze telewizory Dreame. I choć niedokładnie te modele, to już na początku 2026 roku doczekamy się tego typu urządzeń także w naszym kraju. Znamy ceny i specyfikacje – na papierze wypadają nieźle.
Polska premiera telewizorów Dreame – sprzedaż ruszy już w lutym
Informacja na stronie sklepu Media Expert wskazuje na to, że do polskich sklepów już 13 lutego 2026 roku wejdą dwie serie: Dreame S100 oraz Dreame Q100. W obu przypadkach będą to telewizory 4K wykonane w technologii QLED, w których o funkcjonalność zadba system Google TV.
Telewizory Dreame S100 plasują się wyżej, stanowiąc propozycję dla osób o nieco wyższych wymaganiach. Ich wyróżnikiem jest bezpośrednie podświetlenie MiniLED, zapewniające wyższy kontrast (szczególnie że w grę wchodzi też technologia lokalnego ściemniania), jak również częstotliwość odświeżania sięgająca 144 Hz, co powinno przypaść do gustu graczom.
Jeśli chodzi o głośniki, to mamy tu do czynienia z 4.1.2-kałowym systemem audio o łącznej mocy 70 W, co brzmi naprawdę intrygująco, biorąc pod uwagę cenę. Dodam jeszcze, że do wyboru są trzy rozmiary: 55, 65 i 75 cali.
Z kolei w serii Dreame Q100 mamy do czynienia z głośnikami stereo o mocy 20 W, a także standardowym, krawędziowym podświetleniem LED-owym oraz odświeżaniem 120 Hz. Warto od razu zaznaczyć, że obie rodziny obsługują VRR, czyli dynamiczne dostosowywanie częstotliwości odświeżania do treści wyświetlanych na ekranie.
Po stronie podobieństw znajdują się również dostępne opcje łączności, tworzone przez 3 gniazda HDMI, 2 porty USB, cyfrowe wyjście optyczne, mini jack i złącze LAN oraz moduły Wi-Fi, Bluetooth i Chromecast. Ponadto wszystkie telewizory obsługują HDR10+, HDR10 i Dolby Vision
Ile kosztują pierwsze telewizory Dreame w Polsce?
W sklepie Media Expert wystartowała już przedsprzedaż, a w RTV Euro AGD można się zapisać, by otrzymać powiadomienie, gdy telewizory będą dostępne. Ceny przedstawiają się następująco:
- Dreame Q100:
- 43-calowy Dreame 43Q100 – 1599 złotych,
- 55-calowy Dreame 55Q100 – 2499 złotych.
Dreame 55Q100
- Dreame S100:
- 55-calowy Dreame 55S100 – 3199 złotych,
- 65-calowy Dreame 65S100 – 4499 złotych,
- 75-calowy Dreame 75S100 – 5999 złotych.
55-calowy Dreame 55S100
Ceny w sklepie Media Expert są wyższe o 100 złotych w przypadku serii Dreame Q100 oraz o 200 złotych w przypadku serii Dreame S100. Dlatego przy składaniu zamówienia pamiętaj o użyciu kodu P-28744, który dokładnie taką kwotę pozwoli Ci odzyskać – w formie bonu na kolejne zakupy.