Pierwsze telewizory tej marki w Polsce. Ceny zachęcają

Jesienią 2025 roku zaprezentowane zostały pierwsze telewizory Dreame. I choć niedokładnie te modele, to już na początku 2026 roku doczekamy się tego typu urządzeń także w naszym kraju. Znamy ceny i specyfikacje – na papierze wypadają nieźle.

Polska premiera telewizorów Dreame – sprzedaż ruszy już w lutym

Informacja na stronie sklepu Media Expert wskazuje na to, że do polskich sklepów już 13 lutego 2026 roku wejdą dwie serie: Dreame S100 oraz Dreame Q100. W obu przypadkach będą to telewizory 4K wykonane w technologii QLED, w których o funkcjonalność zadba system Google TV.

Telewizory Dreame S100 plasują się wyżej, stanowiąc propozycję dla osób o nieco wyższych wymaganiach. Ich wyróżnikiem jest bezpośrednie podświetlenie MiniLED, zapewniające wyższy kontrast (szczególnie że w grę wchodzi też technologia lokalnego ściemniania), jak również częstotliwość odświeżania sięgająca 144 Hz, co powinno przypaść do gustu graczom.

Dreame S100 (źródło: Dreame / Media Expert)

Jeśli chodzi o głośniki, to mamy tu do czynienia z 4.1.2-kałowym systemem audio o łącznej mocy 70 W, co brzmi naprawdę intrygująco, biorąc pod uwagę cenę. Dodam jeszcze, że do wyboru są trzy rozmiary: 55, 65 i 75 cali.

Z kolei w serii Dreame Q100 mamy do czynienia z głośnikami stereo o mocy 20 W, a także standardowym, krawędziowym podświetleniem LED-owym oraz odświeżaniem 120 Hz. Warto od razu zaznaczyć, że obie rodziny obsługują VRR, czyli dynamiczne dostosowywanie częstotliwości odświeżania do treści wyświetlanych na ekranie.

Dreame Q100 (źródło: Dreame / Media Expert)

Po stronie podobieństw znajdują się również dostępne opcje łączności, tworzone przez 3 gniazda HDMI, 2 porty USB, cyfrowe wyjście optyczne, mini jack i złącze LAN oraz moduły Wi-Fi, Bluetooth i Chromecast. Ponadto wszystkie telewizory obsługują HDR10+, HDR10 i Dolby Vision

Ile kosztują pierwsze telewizory Dreame w Polsce?

W sklepie Media Expert wystartowała już przedsprzedaż, a w RTV Euro AGD można się zapisać, by otrzymać powiadomienie, gdy telewizory będą dostępne. Ceny przedstawiają się następująco:

Dreame Q100: 43-calowy Dreame 43Q100 – 1599 złotych, 55-calowy Dreame 55Q100 – 2499 złotych.



Gdzie kupić? Dreame 55Q100 ok. 2499 zł Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Dreame S100: 55-calowy Dreame 55S100 – 3199 złotych, 65-calowy Dreame 65S100 – 4499 złotych, 75-calowy Dreame 75S100 – 5999 złotych.



Gdzie kupić? 55-calowy Dreame 55S100 ok. 3199 zł Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Ceny w sklepie Media Expert są wyższe o 100 złotych w przypadku serii Dreame Q100 oraz o 200 złotych w przypadku serii Dreame S100. Dlatego przy składaniu zamówienia pamiętaj o użyciu kodu P-28744, który dokładnie taką kwotę pozwoli Ci odzyskać – w formie bonu na kolejne zakupy.