Nowa Motorola z wysokiej półki. Jest szansa, że ją kupisz

Zbliża się premiera nowego smartfona marki Motorola, który zaoferuje bardzo kuszącą specyfikację techniczną. Istnieje całkiem duże prawdopodobieństwo, że będzie dostępny również w Polsce (choć pod inną nazwą).

Motorola Moto X70 Air Pro będzie atrakcyjnym smartfonem

Niedawno Lenovo zapowiedziało bliską premierę modelu Motorola Moto X70 Air Pro w Chinach. Smartfon już teraz ujawnił jednak swoją specyfikację techniczną, ponieważ pojawił się w bazie chińskiej agencji certyfikującej TENAA – to „standardowy przystanek” dla każdego telefonu przed jego debiutem na chińskim rynku.

Dzięki temu wiemy, że nowa Motka została wyposażona w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 2780×1264 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Swoim właścicielom odda też do dyspozycji od 8 do 16 GB RAM i od 256 do 1 TB pamięci wbudowanej, bez możliwości rozszerzenia za pomocą karty microSD.

Smartfon Motorola Moto X70 Air Pro otrzymała również aż 4 aparaty o rozdzielczości każdy – jeden na przodzie i trzy na tyle. Prawdopodobnie będą to aparat szerokokątny, aparat ultraszerokokątny i teleobiektyw (ten ostatni, jak producent daje do zrozumienia na plakatach promocyjnych, ma cechować się budową peryskopową).

Wiadomo też, że ta Motka będzie zasilana przez akumulator o pojemności 5100 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 90 W. Jej wymiary to natomiast 162,1×76,4×7 mm, a waga – 187 gramów.

Smartfon Motorola X70 Air Pro może wyjść poza Chiny jako Motorola Siganture

W ostatnim czasie Motorola intensywnie zapowiada premierę nowego smartfona, który ma nazywać się „Motorola Signature”. Jego premiera zaplanowana jest na 6 stycznia 2025 roku, aczkolwiek konferencja Lenovo na CES 2026 zaczyna się o takiej godzinie, że w Polsce będzie już druga w nocy 7 stycznia.

Początkowo mówiło się, że Motorola Signature ma być Motorolą Edge 70 Ultra. Pierwowzorem dla Motoroli Edge 70 (którą teraz kupicie 1000 złotych taniej) jest zaś Moto X70 Air. Wydaje się zatem logiczne, że Motorola Moto X70 Air Pro i Motorola Signature będą bliźniaczymi konstrukcjami.

Motorola Signature (źródło: Evan Blass)

W przypadku Motoroli Siganture jest dodatkowo mowa o obsłudze rysika, aczkolwiek na tę chwilę nic nie wskazuje na to, aby producent przewidział dla niego slot w obudowie. Raczej należy spodziewać się co najwyżej dedykowanego etui, jak miało to miejsce w przypadku Samsunga Galaxy S21 Ultra.