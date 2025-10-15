To smartfon gorszy niż iPhone, ale dla Ciebie lepszy

Smartfon iPhone Air, zaprezentowany 9 września 2025 roku, dzierży dziś miano najsmuklejszego telefonu na świecie (choć nie do końca uczciwie). Najnowsza propozycja konkurenta Apple pod tym względem mu nie dorównuje, ale za to jest lepsza w innych aspektach.

Smartfon, który nie dorównuje iPhone’owi i jednocześnie jest od niego lepszy

Według deklaracji Apple, iPhone Air ma 5,64 mm grubości. A przynajmniej w większej części, gdyż w miejscu, gdzie jest aparat, przekracza ona 11 mm. Najnowszy smartfon marki Motorola – Moto X70 Air, ma natomiast 5,99 mm, aczkolwiek ta wartość najpewniej także nie uwzględnia wyspy z aparatami na tyle.

Lenovo Moto X70 Air (źródło: Lenovo)

Mimo że model Moto X70 Air jest grubszy niż iPhone Air (gdy porównamy oficjalnie podawane przez producentów grubości), to może pochwalić się lepszą odpornością na pył i wodę, bo zgodną z kryteriami klas IP68 i IP69 (a nie tylko IP68), a także akumulatorem o pojemności 4800 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 68 W i indukcyjne o mocy 15 W. Dla porównania, iPhone Air ma akumulator o pojemności zaledwie 3149 mAh.

Ponadto Moto X70 Air wyposażono w dwa aparaty tyle. Oba mają rozdzielczość 50 Mpix. Jeden z nich dysponuje obiektywem ultraszerokokątnym, natomiast drugi – szerokokątny – optyczną stabilizacją obrazu. Na przodzie również umieszczono 50 Mpix aparat.

Lenovo Moto X70 Air (źródło: Lenovo)

Przód w większości zajmuje jednak 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2712×1220 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Pod jego taflą skrywają się natomiast procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 oraz pamięci RAM LPDDR5X (12 GB) i UFS 3.1 (do 512 GB).

Ponadto smartfon otrzymał ekranowy czytnik linii papilarnych, dual SIM, moduł NFC i port USB-C. Oprócz grubości 5,99 mm, urządzenie ma 159,87 mm wysokości i 74,28 mm szerokości.

Wkrótce ten smartfon kupisz również w Polsce

W Chinach model ten oficjalnie zadebiutuje na rynku 31 października 2025 roku i będzie sprzedawany jako Lenovo Moto X70 Air. Niewiele później pojawi się również w Polsce, ale już jako Motorola Edge 70. Polska premiera została zaplanowana na 5 listopada 2025 roku.