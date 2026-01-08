Zaskoczenie! Nowa Motorola to fotograficzna perełka

Wczoraj na targach CES 2026 zaprezentowana została Motorola Signature. To flagowy smartfon, jakiego dotąd brakowało w ofercie tej marki. Jego specyfikacja obiecuje wiele, ale okazuje się, że całość może być jeszcze lepsza. Szczególnie pod kątem możliwości fotograficznych.

Specyfikacja Motorola Signature może się podobać. Spójrz na aparaty

Motorola Signature może pochwalić się niezłą specyfikacją. Ma na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, maksymalnie 16 GB RAM i akumulator o pojemności 5200 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 90 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W. Wszystko zamyka zaś w mającej niespełna 7 mm obudowie, odpornej na wodę i pył (w klasach IP68 oraz IP69). Do tego dochodzi 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o jasności sięgającej 6200 nitów, a producent obiecuje aż 7 lat aktualizacji Androida.

Okazuje się jednak, że warto zwrócić szczególna uwagę na system fotograficzny z tyłu, tworzony przez trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix. To:

główny sensor Sony Lytia 828 (f/1.68) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS),

ultraszerokokątny moduł (f/2.06) o polu widzenia 122 stopnie,

peryskopowy teleobiektyw (f/2.48) z sensorem Sony Lytia 600, OIS i 3-krotnym zoomem optycznym.

Dlaczego warto się nim zainteresować? Ano dlatego, że w akcji wypada wyśmienicie. Zespół DxOMark wziął smartfon Motorola Signature na warsztat i okazało się, że sprzęt zakończył testy z genialną notą 164 punktów, co plasuje go na szóstym miejscu ogólnego rankingu, ex aequo z modelem Honor Magic 8 Pro.

Motka przegrała jedynie z absolutnie topowymi smartfonami Huawei Pura 80 Ultra, Vivo X300 Pro, Oppo Find X8 Ultra, Apple iPhone 17 Pro i Vivo X200 Ultra. Pokonała zaś między innymi modele Google Pixel 10 Pro XL, Huawei Pura 70 Ultra, Apple iPhone 16 Pro Max, Xiaomi 15 Ultra czy Oppo Find X8 Pro.

Ranking DxOMark, 8 stycznia 2026 roku (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Motorola Signature na 6. miejscu w rankingu DxOMark. Czemu to zawdzięcza?

Eksperci z DxOMark docenili między innymi precyzyjną ekspozycję, szeroki zakres dynamiki, neutralny balans bieli, ładne kolory, wysoką jakość przy słabym oświetleniu, dobre szacowanie głębi i naturalne odcienie skóry, wysoki poziom szczegółowości oraz niski poziom szumów. Nieliczne zarzuty zaś tyczyły się przede wszystkim niewielkich niestabilności w kontekście ekspozycji wideo, sporadycznych szumów w scenach podświetlanych od tyłu oraz nieznacznej utraty szczegółów przy zoomowaniu bez użycia teleobiektywu.

Pod względem samej fotografii statycznej Motorola Signature uplasowała się na 5. miejscu w ogólnym rankingu, przy czym wynik najmocniej zaniżany jest przez teleobiektyw. W kategorii wideo natomiast smartfon zajął 15. miejsce, ale jeśli chodzi o jakość nagrań obiektywem ultraszerokokątnym – może pochwalić się pozycją lidera.

Motorola Signature w bazie DxOMark (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Tak dobre wyniki sprawiają, że Motorola Signature może też tytułować się najlepszym smartfonem fotograficznym wśród ultrasmukłych modeli (o grubości poniżej 7 mm) – pod tym względem zostawia konkurencję w tyle.

Składany smartfon Motorola Razr Fold ma mieć takie same aparaty!

Co ciekawe, w dokładnie taki sam system aparatów ma zostać wyposażona składana Motorola Razr Fold, zaprezentowana wraz z modelem Signature na targach CES 2026. A skoro tak, niewykluczone, że do tego modelu należeć będzie tytuł składaka robiącego najlepsze zdjęcia na rynku.

Poza szczegółami na temat systemu fotograficznego, o modelu Motorola Razr Fold wciąż jednak wiadomo niewiele. Ma mieć zewnętrzny ekran o przekątnej 6,6 cala i wewnętrzny o przekątnej 8,1 cala, no i mówi się, że – tak jak Signature – będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Ostatnio pojawiły się też doniesienia, że jego ceny rozpoczynać będą się od ~1500 dolarów (to równowartość ~5405 złotych), a więc na poziomie o 500 dolarów niższym niż w przypadku modelu Samsung Galaxy Z Fold 7.