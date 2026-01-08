Nowy rok, nowy smartfon. Samsung ma dla Was kuszącą propozycję

Nowy rok to dla wielu osób pretekst do powzięcia noworocznych postanowień, które często nie wytrzymują próby czasu. W przeciwieństwie do smartfonów. A teraz wybrane modele marki Samsung możecie kupić w atrakcyjnej promocji.

Pierwsza promocja na smartfony Samsunga w 2026 roku

W 2026 roku możecie nie tylko odmienić samych siebie – swoją drogą wiecie, jakie są najpopularniejsza postanowienia noworoczne Polaków? Tak, najczęstsze to większa aktywność fizyczna i zmiana diety na zdrowszą. Dla wielu osób nowy rok może być też pretekstem do zakupu nowego smartfona, szczególnie że zachęca do tego nowa promocja Samsunga. A właściwie dwie.

Pierwsza obejmuje cztery smartfony:

Osoby, które kupią ww. smartfon do 18 stycznia 2026 roku w sklepie Samsunga lub u jego autoryzowanego partnera handlowego, mogą otrzymać 500 złotych na karcie przedpłaconej Visa do dodania do Samsung Wallet, które można wydać w sklepie, płacąc telefonem.

Po zakupie smartfona do 18 stycznia 2026 roku trzeba go aktywować na terenie Polski z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut i zaakceptować warunki EULA najpóźniej 25 stycznia 2026 roku (w tym kroku wymagane jest połączenie z internetem).

Następnie trzeba należy zalogować się do aplikacji Samsung Members, dotknąć banner z informacją o promocji i zgłosić chęć skorzystania z niej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 lutego 2026 roku. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz wiadomość e-mail z kodem, który należy podać w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę.

Następnie, po 14 dniach roboczych od momentu przejścia pozytywnej weryfikacji oraz zawarcia umowy o kartę otrzymasz 500 złotych zwrotu na kartę do płatności mobilnych w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę, którą należy dodać do Samsung Wallet, aby płacić nią za pomocą Samsung Pay w sklepach.

Regulamin promocji (PDF)

Do 400 złotych ekstra przy zakupie nowego Samsunga

Do 18 stycznia 2026 roku można skorzystać również z drugiej promocji, dzięki której otrzymacie nawet 400 złotych ekstra przy zakupie nowego smartfona Samsunga, jeżeli równocześnie zdecydujecie się odsprzedać nieużywane już urządzenie w ramach Programu Odkup.

Wysokość bonusu zależy od wybranego modelu:

Przed skorzystaniem z Programu Odkup należy upewnić się, że urządzenie zostanie przyjęte – można to zrobić na tej stronie internetowej.