Tanie smartfony z dobrą specyfikacją trafiły do sprzedaży w Polsce

Do sprzedaży w Polsce trafiły dziś dwa nowe smartfony marki-córki Xiaomi. Modele Poco M8 5G i Poco M8 Pro 5G oferują atrakcyjną specyfikację w przystępnej cenie.

Smartfony Poco M8 5G i Poco M8 Pro 5G nie mogą wstydzić się swojej specyfikacji technicznej

Smartfon Poco M8 5G wyposażony jest w 6,77-calowy wyświetlacz Flow AMOLED o rozdzielczości 2392×1080 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i osiąga jasność do 3200 nitów (maksymalnie na 25% powierzchni ekranu; typowa sięga zaś 800 nitów). Na przodzie umieszczono również 20 Mpix aparat z przysłoną f/2.2.

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm). Do tego na pokładzie znajduje się 8 GB RAM LPDDR4X i do 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Całość zasila akumulator o pojemności 5520 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 18 W.

Ponadto smartfon Poco M8 5G oferuje 50 Mpix aparat z f/1.8 na tyle, któremu towarzyszy 2 Mpix aparat do pomiaru głębi ostrości, a także głośniki stereo z Dolby Atmos i Hi-Res Audio, moduł NFC, dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD), pilot na podczerwień i ekranowy czytnik linii papilarnych. Całość ma wymiary 164×75,42×7,35 mm, waży 178 gramów i cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP65.

Poco M8 5G (źródło: Xiaomi)

Smartfon Poco M8 Pro 5G otrzymał natomiast 6,83-calowy wyświetlacz CrystalRes AMOLED o rozdzielczości 2772×1280 pikseli (447 ppi) i jasności do 3200 nitów (na maksymalnie 25% powierzchni ekranu; 1800 nitów HBM) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 480 Hz oraz szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2.

Urządzenie wyposażono też w procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm), RAM LPDDR4X (8/12 GB) i pamięć wbudowaną typu UFS 2.2 (256/512 GB) oraz akumulator o pojemności 6500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 100 W i zwrotnego ładowania przewodowego o mocy 22,5 W.

Poco M8 Pro 5G (źródło: Xiaomi)

Ponadto smartfon Poco M8 Pro 5G ma 32 Mpix (f/2.2) aparat na przodzie i dwa aparaty na tyle (główny 50 Mpix z f/1.6 i OIS + ultraszerokokątny 8 Mpix z f/2.2), a także symetryczne głośniki stereo z Dolby Atmos i Hi-Res Audio, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM (2x nano SIM) i ekranowy czytnik linii papilarnych.

Model ten oferuje również wykonywanie połączeń głosowych na odległość maksymalnie 1 km bez połączenia z siecią komórkową. Jego wymiary z kolei wynoszą 163,34×78,31×8,31 mm, a waga 205,9 grama. Całość cechuje się też odpornością na pył i wodę, zgodną z kryteriami klas IP66, IP68, IP69 i IP69K.

Smartfon Poco M8 5G vs Poco M8 Pro 5G – porównanie specyfikacji

Poco M8 5G Poco M8 Pro 5G Wyświetlacz Flow AMOLED

6,77 cala

2392×1080 pikseli

120 Hz

jasność do 3200 nitów

ściemnianie 3840 Hz PWM CrystalRes AMOLED

6,83 cala

2772×1280 pikseli

120 Hz

jasność do 3200 nitów

ściemnianie 3840 Hz PWM

Corning Gorilla Glass Victus 2 Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) RAM 8 GB

LPDDR4X 8/12 GB

LPDDR4X Pamięć wbudowana 256/512 GB

UFS 2.2 256/512 GB

UFS 2.2 Slot na microSD TAK, do 1 TB NIE Akumulator 5520 mAh

ładowanie do 45 W

przewodowe ładowanie zwrotne do 18 W 6500 mAh

ładowanie do 100 W

przewodowe ładowanie zwrotne do 22,5 W Aparat na przodzie 20 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8)

– 2 Mpix do pomiaru głębi – główny 50 Mpix (f/1.6) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) Łączność 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6/6E, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C Czytnik linii papilarnych TAK, ekranowy TAK, ekranowy Głośniki stereo TAK

Dolby Atmos

Hi-Res Audio TAK, symetryczne

Dolby Atmos

Hi-Res Audio Wymiary 164×75,42×7,35 mm 163,34×78,31×8,31 mm Waga 178 gramów 205,9 grama Odporność IP65 IP66, IP68, IP69, IP69K System operacyjny HyperOS 2 HyperOS 2

Poco M8 5G i Poco M8 Pro 5G – cena w Polsce i promocja premierowa

Poco M8 5G 8/256 GB – 1099 złotych (do 25 stycznia 2026 roku – 949 złotych) 8/512 GB – 1399 złotych (do 25 stycznia 2026 roku – 1099 złotych)



Poco M8 Pro 5G 8/256 GB – 1499 złotych (do 25 stycznia 2026 roku – 1299 złotych) 12/512 GB – 1749 złotych (do 25 stycznia 2026 roku – 1549 złotych)



Ponadto osoby, które do 25 stycznia 2026 roku kupią smartfon Poco M8 5G lub Poco M8 Pro 5G, otrzymają kod na 2 miesiące YouTube Premium za 0 złotych (mogą wykorzystać go jednak wyłącznie ci, którzy wcześniej nie korzystali z YT Premium).

Na koniec wypada zauważyć, że wprowadzone dziś do sprzedaży w Polsce nowości Xiaomi są bardzo podobne do smartfonów z serii Redmi Note 15, których polskie ceny są już znane.