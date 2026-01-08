Zwrot pieniędzy dla obecnych i byłych klientów znanego operatora

Jeden z operatorów telefonii komórkowej w Polsce wydał istotny komunikat. Informuje w nim klientów, że przysługuje im zwrot pieniędzy za niektóre usługi.

Ważna wiadomość dla obecnych i byłych klientów T-Mobile

Magentowy operator naraził się Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o czym informowaliśmy pod koniec listopada 2025 roku. Pod lupę wzięto usługę Zamów w T-Mobile, będąca formą płatności za zakupy, np. subskrypcje, aplikacje czy gry.

Chodzi o to, że klienci ponosili koszty, podczas gdy nie wyrazili świadomie zgody na aktywację danej usługi. Wystarczyło bowiem na przykład kliknąć w reklamę podczas korzystania z sieci, co mogło skutkować automatyczną aktywacją subskrypcji bez żadnej autoryzacji czy wyraźnej zgody. Tego typu sytuacje były szczególnie dotkliwe dla tych osób, które instalowały kartę SIM wewnątrz routera, przez co utrudnione było odczytanie wiadomości SMS dotyczących aktywowania jednej z usług.

W toku postępowania UOKiK odkrył też, że klienci po otrzymaniu rachunków nie mogli zorientować się, za jaką usługę naliczono opłaty, gdyż informacje były przedstawiane ogólnikowo. T-Mobile nie wpisywało wprost nazwy czy dostawcy treści, za które pobrano pieniądze. Konsumenci próbowali zgłaszać reklamacje, jednak operator odsyłał klientów do pośredników.

T-Mobile wkrótce poinformuje klientów, że przysługuje im zwrot pieniędzy

W związku z powyższym UOKiK wydał decyzję, w której zobowiązał T-Mobile do przyznania rekompensat dla klientów. Zwrot pieniędzy w wysokości 500 złotych zostanie przekazany osobom, które w czasie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2024 roku otrzymały negatywną lub częściowo negatywną odpowiedź na złożoną reklamację.

Z kolei osoby, które korzystały z platform Vodonline, Wizzgames, Gameland lub Zaplium, a następnie wyłączyły je w ciągu 60 dni i nie otrzymały zwrotu opłat, dostaną zwrot pieniędzy za ten okres. Informacje na temat przysługujących przysporzeń będą wysyłane do klientów w dniach od 1 do 25 lutego 2025 roku.

W oświadczeniu T-Mobile informuje również, że zwrot zostanie przekazany na konto abonenckie, wskazany rachunek bankowy bądź za pośrednictwem przekazu pocztowego. Aktualni abonenci magentowego operatora mogą również uzyskać zwrot jako pomniejszone saldo płatności na koncie lub nadpłatę.