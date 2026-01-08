ChatGPT (nie) chce zostać Twoim lekarzem

Jeszcze kilka lat temu każde objawy po analizie w internecie dawały jedną z dwóch możliwych diagnoz: albo ciąża, albo rak. Od tego czasu sporo się jednak zmieniło i dziś sztuczna inteligencja oferuje całkiem elokwentne odpowiedzi na pytania o to, co też może nam dolegać i jak wrócić do dobrej formy. Okazuje się, że często z tej możliwości korzystamy, bo firma OpenAI postanowiła wręcz uruchomić przeznaczone właśnie do tego celu narzędzie: ChatGPT Health.

Uwielbiamy rozmawiać o zdrowiu i chorobach. ChatGPT też to już wie

Zdrowie znajduje się ponoć wśród najpopularniejszych tematów, poruszanych przez użytkowników podczas konwersacji z asystentem ChatGPT. Dzięki narzędziu ChatGPT Health takie rozmowy mają być efektywniejsze, a równocześnie bezpieczniejsze.

Twórcy zapewniają, że nowa usługa powstała we współpracy z lekarzami i wykorzystuje najsilniejsze metody ochrony prywatności. Umożliwia dostarczenie elektronicznych dokumentów medycznych i danych z aplikacji, takich jak Apple Health, aby dać algorytmom dostęp do jak najszerszej bazy personalnych informacji, co pozwolić ma na uzyskiwanie wiarygodnych odpowiedzi i diagnoz.

ChatGPT Health (źródło: OpenAI)

AI nie zastąpi lekarza! Uważaj na to

Koniecznie trzeba tu jednak podkreślić jedną kwestię (co zresztą robi też samo OpenAI): ChatGPT Health nie jest lekarzem, a jego odpowiedź nie zastąpi profesjonalnej diagnozy. Może stanowić wsparcie, ale w żadnym razie nie należy traktować jego wskazań jako prawdy objawionej.

Uczulam też, by ostrożnie podchodzić do samego zadawania pytań. Sztuczna inteligencja już nieraz udowodniła, że w obecnej formie jest skonstruowana tak, by przede wszystkim utwierdzać użytkownika w tym, co uważa. Jeśli więc niepokoisz się i zasugerujesz diagnozę, jest wysokie prawdopodobieństwo, że AI podąży tym samym tokiem rozumowania. Dlatego tym bardziej zachęcam, by udać się jednak do lekarza-specjalisty.

Jest jednak coś, w czym ChatGPT Health może pomóc

Tym jednak, w czym pomoc narzędzia ChatGPT Health może okazać się nieoceniona, jest wspomaganie codziennego dbania o zdrowie i dobre samopoczucie. Może się też przydać na przykład w analizie wyników badań krwi. W tym przypadku możliwe plusy zdają się znacząco przewyższać ewentualne zagrożenia.

Szczególnie że ChatGPT Health będzie w stanie wykorzystać informacje (np. o niedawnej przeprowadzce lub zmianie stylu życia) przekazane podczas konwersacji niezwiązanych ze zdrowiem. Równocześnie informacje medyczne nie będą wykorzystywane podczas rozmów na inne tematy – działa to tylko w jedną stronę (co wydaje się bardzo ważne). Dane z tego modułu nie są też wykorzystywane do trenowania modeli OpenAI.

W jaki sposób więc jest trenowane narzędzie ChatGPT Health? Tu kluczową rolę odgrywają lekarze. Firma OpenAI nawiązała współpracę z ponad 260 medykami z 60 krajów. W ciągu dwóch lat przekazali przeszło 600 tysięcy opinii na temat wyników z 30 obszarów tematycznych.

Na razie tylko w USA

Nowe narzędzie będzie udostępniane stopniowo, a jeśli ktoś chce znaleźć się wśród jego pierwszych użytkowników, może zarejestrować się na liście oczekujących (przy czym na razie opcja ta nie jest obecna w Europie). Gdy dostęp zostanie przyznany, na pasku bocznym w serwisie ChatGPT użytkownik znajdzie sekcję Zdrowie i z tego właśnie poziomu można przesyłać dokumenty, podpinać aplikacje oraz prowadzić konwersacje.