Zapowiadane nowości w aplikacji mObywatel już dostępne

W ubiegłym tygodniu zapowiedziano, że do końca czerwca 2026 roku aplikacja mObywatel wzbogaci się o nowe funkcje. Tak też się stało – już można z nich korzystać.

Aplikacja mObywatel pozwala już korzystać z zapowiadanych funkcji

Aplikacja mObywatel bardzo się przydaje, ponieważ pozwala nie tylko zostawić dokumenty – dowód osobisty, prawo jazdy czy posiadaną legitymację – w domu, ale też załatwić wiele różnych spraw w każdym miejscu i czasie, bo z poziomu smartfona (wystarczy mieć tylko dostęp do internetu).

I chociaż aplikacja mObywatel wciąż nie oferuje wszystkich zapowiadanych funkcji, a już szczególnie „ciekawym” przypadkiem jest Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (deklaracja jej wdrożenia pojawia się i znika; aktualnie jej nie ma), to bardzo szybko wzbogaca się o kolejne dokumenty i usługi.

Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku dni, od dziś aplikacja mObywatel oferuje kolejne nowe funkcje. Pierwsza pozwala:

zawiesić działalność gospodarczą na czas określony lub nieokreślony,

wznowić zawieszoną działalność gospodarczą,

zmienić okres zawieszenia – złożyć rezygnację z planowanego wznowienia lub zawieszenia działalności,

zarządzać pełnomocnikami i prokurentami.

Aplikacja mObywatel poinformuje o skutkach zawieszenia i wznowienia działalności. Wszystkie dokonane w rządowym programie zmiany trafią do rejestru CEIDG. Wniosek można podpisać profilem zaufanym.

Od teraz aplikacja mObywatel pozwala również sprawdzić ważność polisy OC na dzień – w tym celu należy podać numer rejestracyjny pojazdu oraz numer VIN lub numer polisy. Dane pochodzą z bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Po sprawdzeniu ważności OC można szybko przejść do zgłoszenia szkody, jeśli akurat doszło do wypadku.

Dzięki najnowszej aktualizacji aplikacja mObywatel umożliwia również zgłoszenie nieprawidłowości do sanepidu oraz sprawdzanie statusu swoich zgłoszeń. Możliwość ta może przydać się na przykład w celu zgłoszenia potrzeby interwencji czy nieprawidłowości związanych z niewłaściwym stanem sanitarnym, jakością wody, warunkami pracy lub warunkami żywienia.

Można również zgłosić potrzebę interwencji w przypadku konkretnego produktu – kosmetycznego, żywnościowego bądź detergentu. Do swojego zgłoszenia należy dodać zdjęcie/zdjęcia lub film, aby ułatwić ocenę sytuacji pracownikom odpowiedniej jednostki Państwowa Inspekcji Sanitarnej.

Resort cyfryzacji zastrzega jednak, że jeśli dane zgłoszenie nie będzie dotyczyć zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego albo w samym zgłoszeniu zostaną podane ograniczone informacje uniemożliwiające interwencję, to wówczas może ono zostać nierozpatrzone.

Aplikacja mObywatel pozwoli również dodać dyplom ukończenia studiów, dyplom doktorski i dyplom habilitacyjny, aczkolwiek pod warunkiem, że został on wydany w formie cyfrowej od 30 czerwca 2026 roku. Uczelnie nie mają obowiązku wydawać cyfrowych dyplomów do 31 grudnia 2026 roku, a dopiero od 1 stycznia 2027 roku.

Z kolei studenci i studentki studiów doktoranckich mogą dodać do aplikacji mObywatel legitymację doktoranta, która będzie tak samo ważna jak ta w formie fizycznej.

Aplikacja mObywatel też ze skrzynką do e-Doręczeń

W ramach najnowszej aktualizacji aplikacja mObywatel pozwala również korzystać ze skrzynki na e-Doręczenia. W tym celu należy wyrazić na to zgodę, wcześniej dotykając ikonę koperty w górnym rogu ekranu.

Nowe funkcje w aplikacji mObywatel (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

W aplikacji mObywatel w momencie publikacji niniejszego artykułu nie pojawiła się natomiast nadal zapowiadana możliwość zgłaszania podróży zagranicznych w systemie Odyseusz.

Warto też przypomnieć, że konieczna będzie aktualizacja certyfikatów dokumentów w aplikacji mObywatel w sierpniu 2026 roku. Należy ją przeprowadzić poprzez zwykłe zalogowanie się, aby dalej móc korzystać z pełnej funkcjonalności rządowego programu.