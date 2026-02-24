Straszyli, że mObywatel zniknie. Mówimy, jak będzie naprawdę

Spotkaliście się ostatnio z informacjami na temat wyrzucania mObywatela do kosza? Ja wielokrotnie, ale teraz resort cyfryzacji jednoznacznie rozwiał wątpliwości: rządowa aplikacja nie zniknie i będzie nadal rozwijana.

Aplikacja mObywatel nie zniknie

Rządowe Centrum Legislacji w zeszłym tygodniu opublikowało projekt ustawy zmieniającej przepisy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W treści podkreślono, że mObywatel nie spełnia technicznych i prawnych wymagań, które mogłyby pozwolić na wdrożenie europejskiego portfela tożsamości.

Kilka dni temu podkreślaliśmy, że najprawdopodobniej obecny mObywatel nie będzie wystarczający, aby wygodnie w jednej aplikacji zgromadzić zarówno „polskie” dokumenty, jak i te „europejskie”. Nigdzie jednak nie wspomniano, że tak intensywnie rozwijana rządowa aplikacja mObywatel, z której korzystają miliony Polaków miałaby zostać zlikwidowana.

Mimo to w ostatnim czasie wiele mediów opublikowało artykuły z groźnymi tytułami, prawiącymi o wyrzucaniu mObywatela do kosza czy jego wymianie na inną aplikację. Z uwagi na liczne spekulacje Ministerstwo Cyfryzacji wystosowało komunikat, w którym podkreśla, że rozwija mObywatela, a nie wygasza.

Rozwój aplikacji – wdrożenia, realizacja i plany (źródło: mObywatel)

mObywatel nie zniknie. Ministerstwo Cyfryzacji ma wiele planów wobec niego

W komunikacie resort cyfryzacji jasno zaznacza, że nadal będzie rozwijać rządową aplikację, a w planach ma już kolejne wdrożenia, w tym nowe usługi i dokumenty. Ministerstwo Cyfryzacji równocześnie pracuje nad europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, który spełni unijne wymogi rozporządzenia eIDAS 2.0 oraz uzupełni ekosystem mObywatela. Jak twierdzi Dariusz Standerski – wiceminister cyfryzacji – naszym celem jest zapewnienie obywatelom bezpiecznych, nowoczesnych i wygodnych narzędzi do załatwiania spraw publicznych.

Obecnie Ministerstwo Cyfryzacji jest na wczesnym etapie przygotowań do udostępnienia obywatelom Polski europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Na najbliższe 10 miesięcy zaplanowano liczne prace, których efektem ma być udostępnienie nowej aplikacji pod koniec 2026 roku. Rozwiązanie będzie powstało z wykorzystaniem doświadczenia zdobytego podczas tworzenia mObywatela.

Resort cyfryzacji podkreśla, że obecnie z rządowej aplikacji korzysta już ponad 11 milionów użytkowników. Oba rozwiązania będą działały więc równolegle. Warto też wspomnieć, że mObywatel był niejednokrotnie traktowany jako wzór godny do naśladowania podczas tworzenia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

Nasi specjaliści, którzy trudnili się opracowaniem i rozwojem rządowej aplikacji od kilku lat są zaangażowani w europejskie projekty POTENTIAL i APTITUDE, a Polska – dzięki aplikacji mObywatel – stała się pionierem w rozwoju państwowej cyfryzacji, której pozazdrościli nam już m.in. Niemcy.