Android 13 już/w końcu na Nothing Phone (1). Nothing OS 1.5 dostępny do pobrania

Wreszcie jest! Po wielu miesiącach oczekiwań, pierwszy smartfon marki Carla Peia, czyli Nothing Phone (1), otrzymuje aktualizację do najnowszej wersji systemu Android 13. Jakie nowości zostały wprowadzone i czego możemy spodziewać się po aktualizacji?

Nothing Phone (1) wreszcie z Androidem 13. Trochę musieliśmy poczekać

System operacyjny Android 13 został wydany w połowie sierpnia ubiegłego roku, czyli ponad pół roku temu. W świecie elektroniki to stosunkowo długi okres, ponieważ w tym czasie rynek nie śpi, podobnie jak konkurencja. Najnowszy Android już dawno trafił do smartfonów innych producentów – na przykład seria Samsung Galaxy S21 otrzymała „Trzynastkę” początkiem listopada, zresztą podobnie jak średniopółkowy Samsung Galaxy A53 5G, czyli przeszło 4 miesiące temu.

Nieco później, bo na początku 2023 roku OPPO zaktualizowało Reno 6 Pro 5G do Androida 13 z nakładką ColorOS 13. Oznacza to, że posiadacze konkurencyjnych smartfonów mogą cieszyć się najnowszymi funkcjami – ba, w tym miesiącu została wydana już deweloperska wersja Androida 14. A do wczoraj w Nothing Phone (1) jak w lesie, trzeba było się zadowolić Androidem 12, wydanym…. w październiku 2021 roku.

Warto zaznaczyć, że do niedawna – bo do aktualizacji Nothing OS oznaczonej numerem 1.1.8, wydanej miesiąc temu (20 stycznia), smartfon miał do dyspozycji poprawki bezpieczeństwa datowane na… listopad z aktualizacji 1.1.7. Cóż, lepiej późno niż wcale – dziś Nothing Phone (1) otrzymuje długo wyczekiwanego Androida 13.

Co nowego w Nothing OS 1.5?

Poza Androidem 13 w Nothing Phone (1) otrzymujemy szereg zmian, chociaż nie ma ich tak dużo. Najbardziej zauważalną będzie nowa aplikacja pogody Nothing (wreszcie!), do której łatwo przejdziemy, klikając widżet pogody, przygotowany przez firmę – obecnie kafelek przekierowuje nas do strony internetowej accuweather, co z pewnością nie jest najbardziej wygodne.

Co więcej, nieco odświeżono wygląd panelu kontroli mediów – podczas odtwarzania muzyki będzie wyświetlał grafikę albumu, a do dyspozycji ma być więcej funkcji sterowania utworami. Z ważniejszych zmian wymieniłbym także usprawnienie czytnika linii papilarnych o 12% i szybciej odpalające się aplikacje – według producenta o 71%.

Paczka aktualizacji zaledwie 1,25 GB, a więc nie jest zbyt duża. Całą listę zmian (w języku angielskim – niestety, tego nie przetłumaczono) pozostawiam Wam na zrzutach ekranu, a tymczasem idę aktualizować swojego Nothing Phone (1) do Androida 13.