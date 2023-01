NARESZCIE! OPPO Reno 6 Pro 5G dostaje system Android 13 z ColorOS 13 w Polsce

Doprawdy, nareszcie. Po wielu miesiącach (nie)cierpliwego oczekiwania, OPPO Reno 6 Pro 5G w końcu otrzymał aktualizację do Androida 13 z ColorOS 13 w Polsce. Jeśli jesteś posiadaczem tego smartfona, sprawdź, czy już na Ciebie czeka.

OPPO Reno 6 Pro 5G dostaje system Android 13 z ColorOS 13 w Polsce

Jako posiadacz OPPO Reno 6 Pro 5G od wielu tygodni regularnie sprawdzałem dostępność Androida 13 z ColorOS 13 dla tego modelu. Niestety, bez skutku, mimo że producent oficjalnie zaprezentował najnowszy ColorOS już w sierpniu 2022 roku, dwa dni po tym, jak Google udostępniło Androida, który leży u jego podstawy. Chińska firma wystawiła cierpliwość użytkowników w Polsce na wielką próbę i w końcu, nareszcie dostarczyła im najnowsze oprogramowanie.

Wypada tutaj zauważyć, że polski oddział producenta nie opublikował oficjalnego harmonogramu udostępniania Androida 13 w Polsce – wszystkie informacje na temat aktualizacji są umieszczane m.in. na oficjalnym profilu ColorOS na Twitterze. Kilka dni temu pojawiła się na nim lista modeli, którym ColorOS 13 został już udostępniony. Wśród nich znajduje się też Reno 6 Pro 5G – jeśli jesteś jego właścicielem, sprawdź dostępność nowego Androida.

W moim przypadku smartfon nie obwieścił z hukiem, że mogę pobrać Androida 13 i ColorOS 13 – dowiedziałem się o tym przypadkiem, gdy wszedłem do Ustawień, ponieważ przy sekcji Informacje o urządzeniu pojawiła się czerwona kropka (ale na samej ikonie Ustawień na ekranie głównym już nie) – po przejściu do niej na górze widniała informacja, że Dostępna jest nowa wersja. Pakiet aktualizacyjny jest naprawdę potężny, gdyż waży blisko 5 GB!

W dobie ofert z dziesiątkami GB i abonamentów bez limitu danych to nie jest problem, ale jeśli nie macie do dyspozycji takiej paczki internetu mobilnego, skorzystajcie z WiFi (byle szybkiego, żeby pobieranie nie trwało wieki). Producent zaleca również wykonanie kopii zapasowej danych przed rozpoczęciem procesu aktualizacji, aczkolwiek prywatnie nie znam nikogo, kto by to robił ;)

Pełny wykaz zmian i nowości w ColorOS 13 dla OPPO Reno 6 Pro 5G

Pełny wykaz zmian i nowości, jakie przynosi Android 13 z ColorOS 13 na OPPO Reno 6 Pro 5G, możecie zobaczyć poniżej. Kilka z nich jest naprawdę znaczących.