Nowa Nokia C12 zaskoczy Was ceną. Specyfikacją już niekoniecznie

Szukacie właśnie taniego smartfona z Androidem i macie nieukrywany sentyment do fińskiej marki telefonów komórkowych? Z pewnością zainteresuje Was zatem premiera nowego modelu Nokii z serii C.

Nokia C12 – budżetowa propozycja

Już samo sprawdzenie specyfikacji ujawnia, do jakich osób kierowany jest nowy model Nokii. Urządzenie pracuje na Androidzie 12 w edycji Go, co z jednej strony oznacza, że pokazany dwa lata temu system jest okrojony względem pełnoprawnej edycji, a z drugiej strony zajmuje on mniej miejsca w pamięci wewnętrznej.

Skromna liczba 2 GB RAM-u nie wpływa rażąco na płynność urządzenia, a w razie czego możliwe jest skorzystanie z wirtualnego rozszerzenia pamięci tymczasowej o kolejne 2 GB.

Do dyspozycji użytkownika oddano 64 GB miejsca na dane z opcją dodania wolnych gigabajtów za pomocą karty microSD. Sercem urządzenia jest natomiast układ mobilny Unisoc 9863A1.

Nokia C12 to również 6,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+, który z pewnością ustępuje wyrazistością średniopółkowym rozwiązaniom, ale za to jego parametry zapewnią długi czas pracy na baterii.

Wymienialna bateria w 2023?

Akumulator 3000 mAh (co ciekawe, w postaci wymiennej baterii) ładowany jest poprzez gniazdo micro-USB, co jak na standardy 2023 stanowi dość… odważny pomysł. Z tyłu Nokia C12 oferuje wyłącznie jeden aparat o rozdzielczości 8 Mpix wspierający HDR, tryb nocny oraz portretowy z opcją symulowania efektu bokeh. Z przodu na łezkowatym wcięciu czeka na Was kamerka 5 Mpix.

Nokia chce, aby użytkownicy urządzeń firmy czuli się bezpiecznie w przestrzeni wirtualnej. Oprócz oprogramowania zabezpieczającego, które działa nieustannie w tle, kupując smartfony z serii C możecie liczyć na dwuletnią, regularną aktualizację systemu o poprawki bezpieczeństwa.

Smartfona nie wyposażono jednak w czujnik linii papilarnych, więc zostajecie z opcją blokady hasłem lub za pomocą rozpoznawania twarzy, choć przy jednym przednim obiektywie i raczej ograniczoną mocą obliczeniową, to rozwiązanie nie należy do idealnych. W kwestii ochrony fizycznej smartfon charakteryzuje się odpornością na pył i kurz IP52.

Nokia C12 będzie dostępna w Polsce od połowy marca 2023 roku w cenie 549 złotych, wyłącznie w kolorze Dark Cyan.