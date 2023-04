Samsung przygotował kolejną promocję na Galaxy S23

Jeśli się mylę, wyprowadźcie mnie z błędu, ale nie przypominam sobie, aby od dnia premiery Samsung nie oferował jakiejś promocji na smartfony z serii Galaxy S23 – kiedy jedna się kończy, od razu rozpoczyna się kolejna. Co teraz mogą zyskać klienci, którzy zdecydują się na zakup najnowszego flagowca producenta z Korei Południowej?

Kolejna promocja na smartfony z serii Samsung Galaxy S23

Można powiedzieć, że mamy do czynienia z powtórką z rozrywki. I to ponownie, bowiem wczoraj zakończyła się promocja, w ramach której klienci mogli otrzymać model z serii Galaxy S23 z większą ilością pamięci wewnętrznej w cenie urządzenia z dwukrotnie mniejszą przestrzenią na system, aplikacje i pliki. W połączeniu z promocjami wybranych sklepów, można było zaoszczędzić nawet ponad 1000 złotych.

Najnowsza promocja również była już wcześniej dostępna – pojawiła się zaraz po zakończeniu „oferty premierowej”, podobnej do tej, jaka wygasła wczoraj (nie obejmowała ona jednak odkupu z bonusem w wysokości 500 złotych). Osoby, które zdecydują się kupić smartfon z serii Galaxy S23, mogą otrzymać w prezencie słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2 Pro, których regularna cena w oficjalnej polskiej dystrybucji wynosi obecnie 999 złotych.

Jak otrzymać słuchawki za darmo do Galaxy S23?

Przede wszystkim – kupić dowolny smartfon z serii Samsung Galaxy S23 w okresie od 3 do 23 kwietnia 2023 roku u wskazanego w regulaminie promocji partnera handlowego – regulamin załączamy poniżej. Nie ma wśród nich operatorów komórkowych, ale są popularne sklepy z elektroniką, jak RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, Vobis i x-kom, a także Empik (nie dotyczy sklepów działających na Marketplace) i sklep internetowy vitay.pl.

Po zakupie smartfona z linii Samsung Galaxy S23 należy go aktywować najpóźniej do 30 kwietnia 2023 roku, tj. włączyć go z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora na przynajmniej pięć minut, a także zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) – tutaj wymagane jest połączenie z internetem. Później trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members na nowym urządzeniu i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W formularzu wymagane jest podanie m.in. imienia i nazwiska oraz adresu, ponieważ to właśnie na niego zostaną wysłane słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro w kolorze czarnym – w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Regulamin promocji „Promocja ECOSYSTEM: Rodzina Galaxy S23 ze słuchawkami Samsung Galaxy Buds 2 Pro w kolorze czarnym – Kwiecień 2023” (PDF)