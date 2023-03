Nokia trochę przesadziła, dopisując „Pro” do tego smartfona

Zgodnie z zapowiedziami firmy, Nokia C12 jest już dostępna w polskiej dystrybucji (za 549 złotych). Firma właśnie jednak uzupełniła tę linię modelem z dopiskiem „Pro”. Lista zmian, na jakie zdecydował się producent względem podstawowej wersji, jest naprawdę krótka.

Smartfon za nieco ponad pięć stówek

Nokia C12 to prawdziwie budżetowy smartfon. Nie znajdziecie tutaj układów mobilnych Snapdragon czy ekranów OLED. Zamiast tego mamy 6,3-calowy wyświetlacz LCD IPS o częstotliwości odświeżania 60 Hz i rozdzielczości HD+ (720 na 1600 pikseli). Za wydajność urządzenia odpowiada natomiast SoC Unisoc SC9863A. Wykonano go w litografii 28 nm (!) i doposażono w układ graficzny IMG8322.

Nokia C12/C12 Pro (Źródło: Nokia)

Pamięć operacyjna oraz ilość miejsca na dane również cechuje się należytą skromnością. Smartfon jest dostępny w dwóch konfiguracjach: z 2 lub 3 GB RAM z opcją wirtualnego jej rozszerzenia o kolejne 2 GB. W obu przypadkach postawiono na 64 GB pamięci wewnętrznej w technologii eMMC 5.1. Jaki system może to napędzić, zapytacie? Android 12 w edycji Go. Zaletą tego wydania jest niewielka ilość wymaganego miejsca, natomiast wadą – okrojona funkcjonalność względem „pełnej” wersji. Nokia obiecuje dwa lata poprawek bezpieczeństwa wydawanych co kwartał.

Na tyle Nokii C12 jest zaledwie jeden aparat z matrycą 8 Mpix i autofocusem. Z przodu, we wcięciu w kształcie kropli wody, do dyspozycji użytkownika jest natomiast kamera o rozdzielczości 5 Mpix. Sprzęt obsługuje Wi-Fi w standardzie 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2 oraz moduł GPS. Na próżno natomiast szukać tutaj NFC (podobnie jak w znacznie droższym Redmi Note 12 4G).

Gdzie to „Pro”? W akumulatorze

Zapytacie się, czy to błąd, że dotychczas nie padła nazwa C12 Pro? Nie. Po prostu jedyna różnica właśnie na Was czeka. Model z dopiskiem „Pro” charakteryzuje się… większą baterią. Zamiast wymiennego akumulatora 3000 mAh mamy tutaj bowiem ogniwo 4000 mAh. Nie zmieniono jednak gniazda micro USB na USB-C, nie dodano żadnego szybszego ładowania. Nawet oficjalna strona poświęcona Nokii C12 Pro jest bliźniaczo podobna do tej skupionej wokół podstawowego modelu – różnice widać zaledwie w kolorystyce witryny.

Nokia C12/C12 Pro (Źródło: Nokia)

Ile kosztuje 1000 mAh więcej według Nokii? Model C12 na oficjalnej, indyjskiej stronie jest sprzedawany za 7499 rupii (~390 złotych) za opcję 2 GB. Pomijając wszelakie promocje, Nokia C12 Pro kosztuje 8699 rupii (~455 złotych) za wersję z 2 GB RAM i 9199 rupii za wariant 3 GB RAM (~481 złotych).

Nie martwcie się o kolorystykę – ta jest taka sama jak w podstawowym modelu, a w Polsce do oficjalnej sprzedaży trafił wyłącznie jeden kolor: miętowy. Gdyby więc przyszło firmie do głowy wprowadzić również model „Pro” do Polski, ten najpewniej kosztowałby nieco ponad 600 złotych.