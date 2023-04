Premiera Sony WF-C700N: wysoka jakość dźwięku w kieszonkowym wydaniu

Marka Sony prezentuje nowe douszne słuchawki bezprzewodowe. To sprzęt, który użytkownicy mogą pokochać przede wszystkim ze względu na wysoką jakość dźwięku i przydatne technologie na pokładzie. To jednak nie wszystko, co przygotował producent.

Co oferują słuchawki Sony?

Firma podkreśla, że Sony WF-C700N to idealna propozycja dla osób, które chcą, by ich słuchawki łączyły wygodę i stabilność działania z wysoką jakością dźwięku i redukcją hałasu. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, by wszystkim użytkownikom zapewnić wygodę, niezależnie od wielkości i kształtu uszu. Sony twierdzi, że dzięki temu można nosić je bez przerwy nawet przez dłuższy czas.

WF-C700N (źródło: materiały prasowe producenta)

Do przechowywania i ładowania słuchawek służyć ich użytkownikom będzie niewielkie cylindryczne etui pokryte geometrycznymi wzorami. Bez problemu powinno ono się zmieścić w kieszeni lub małej torbie. Same słuchawki, jak i etui, mają elegancki design, a dzięki temu, że klienci do wyboru mają wersję czarną, białą, lawendową i w kolorze szałwiowej zieleni, każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Sony WF-C700N cechują się również zastosowaniem kilku rozwiązań, które z pewnością zostaną docenione przez klientów. Oprócz systemu redukcji szumów użytkownik może skorzystać z funkcji „Focus on Voice”. Pozwala on rozmawiać z osobą znajdującą się w pobliżu bez konieczności zdejmowania słuchawek, a jednocześnie gwar otoczenia nadal będzie tłumiony. Producent wyposażył ten model także w „Adaptive Sound Control” – funkcję, która wykryje, gdzie znajduje się użytkownik i dostosowuje ustawienia dźwięku do sytuacji i otoczenia.

WF-C700N (źródło: materiały prasowe producenta)

Najwyższa jakość dźwięku na pokładzie

Nowe słuchawki douszne Sony oferują wysoką jakość odtwarzanego dźwięku, dzięki zastosowaniu technologii DSEE, która ma za zadanie przywracać utracone w procesie kompresji detale muzyki. W przypadku jakości dźwięku nie bez znaczenia są również zastosowane przez producenta 5-milimetrowe przetworniki akustyczne. Ponadto każdy może dostosować brzmienie do swoich preferencji, zmieniając ustawienia korektora w aplikacji.

WF-C700N (źródło: materiały prasowe producenta)

Sony WF-C700N pozwoli użytkownikom cieszyć się muzyką przez 7,5 godziny. Dzięki etui ładującemu można jednak wydłużyć ten czas dwukrotnie. Jeśli zdecydujemy się zrezygnować z włączonego systemu redukcji szumów, to czas pracy na jednym ładowaniu wydłuży się do 10 godzin. Konstrukcja słuchawek zapewnia stopnień ochrony przez wodą IPX4. Urządzenie oferuje także wielopunktowe połączenie Bluetooth.

7.6 Ocena

Nowy kolor Sony WH-1000XM5

Sony WH-1000XM5 to wprowadzone na rynek w 2022 roku nauszne słuchawki bezprzewodowe. Charakteryzują się one m.in. 30 mm przetwornikiem dźwięku i nawet 40 godzinami pracy na jednym ładowaniu. To urządzenie, które zapewnia wrażenia słuchowe na najwyższym poziomie. Więcej przeczytacie o nich w naszej recenzji, w której uzyskały naprawdę wysoką ocenę.

słuchawki WH-1000XM5 (źródło: materiały prasowe producenta)

Do tej pory słuchawki dostępne były w kolorze czarnym i białym. Teraz dołącza do nich elegancka wersja Midnight Blue, czyli ciemnogranatowa.

Zarówno Sony WF-C700N i ciemnogranatowa wersja słuchawek WH-1000XM5 będą dostępne w sprzedaży w kwietniu 2023 roku.