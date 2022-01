Google ma w swojej ofercie sporo sprzętu, jednak relatywnie niewiele smartfonów. W sieci pojawiła się informacja na temat daty premiery nowego modelu, a także wyczekiwanego od wielu miesięcy smartwatcha.

Wyczekiwany smartfon i smartwatch Google zadebiutują w maju

Smartfony Pixel to bardzo łakome kąski, szczególnie modele z literką „a” w nazwie, a także Pixel 6 (z uwagi na swoje przystępne ceny). Niestety, mieszkańcy Polski muszą się „nagimnastykować”, żeby je kupić, ponieważ ceny w renomowanym sklepie w Polsce nie są już tak atrakcyjne i kuszące, jak chociażby te w Niemczech. Mimo że wymaga to mniejszego lub większego zachodu, wiele osób decyduje się to zrobić.

Nowy Pixel 6a również może cieszyć się dużą popularnością, a teraz dowiedzieliśmy się, że od jego premiery dzielą nas cztery miesiące. Max Jambor, który w przeszłości wielokrotnie dostarczył sprawdzonych informacji na temat planów producentów, doniósł właśnie, że premiera najnowszego, średniopółkowego smartfona giganta z Mountain View zaplanowana jest na maj 2022 roku.

Według ostatnich doniesień, nowy Pixel zostanie wyposażony w ten sam procesor Tensor GS101, co flagowe modele Pixel 6 i 6 Pro, chociaż wcześniej mówiło się, że na jego pokładzie może znaleźć się Qualcomm Snapdragon 778G. Ponadto smartfon zaoferuje m.in. płaski wyświetlacz OLED o przekątnej 6,2 cala z ekranowym czytnikiem linii, a całe urządzenie będzie miało wymiary 152,2×71,8×8,7 mm.

Wiadomo też, że Pixel 6a zaoferuje dwa aparaty na panelu tylnym, aczkolwiek różne źródła podają różne informacje na temat specyfikacji głównego. Według jednych znajdzie się w nim matryca Samsung ISCOCELL GN1 o rozdzielczości 50 Mpix, natomiast według innych – 12 Mpix sensor Sony IMX363. Dla przypomnienia, w ten sam wyposażono też m.in. model Pixel 5a 5G.

Mniej wątpliwości mamy z kolei odnośnie drugiego aparatu, który zostanie wyposażony w 12 Mpix matrycę Sony IMX386 – on z dużym prawdopodobieństwem zaoferuje obiektyw o ultraszerokim kącie widzenia. Na przodzie znajdzie się zaś aparat o rozdzielczości 8 Mpix z sensorem Sony IMX355.

Jak zostało wspomniane, Pixel 6a ma zadebiutować w maju br. Bardzo możliwe, że zostanie zaprezentowany dokładnie 26 maja 2022 roku, wraz ze smartwatchem Pixel Watch, bowiem Jon Prosser informuje, że właśnie ten termin producent wybrał na premierę swojego pierwszego smart-zegarka.

źródło: FRONT PAGE TECH

Początkowo mówiło się, że Pixel Watch zostanie zaprezentowany w październiku 2021 roku, wraz ze smartfonami Pixel 6 i Pixel 6 Pro, jednak nic takiego nie miało miejsca – wciąż czekamy na jego premierę i wygląda na to, że odbędzie się ona w maju 2022 roku. O ile producent ponownie jej nie odwlecze, gdyż obecnie niczego (niestety) nie można być pewnym, gdyż wiele zależy od sytuacji na świecie i w branży.