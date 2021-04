Oto Google Pixel Watch! Kiedy premiera?

Pierwszy smartfon z serii Google Pixel zadebiutował w 2016 roku. Ich fani wciąż nie doczekali się smartwatcha z tej linii, ale wkrótce może się to zmienić. Właśnie pojawiły się bowiem premierowe informacje na temat Google Pixel Watch.

Klienci dłuuugo czekają na Google Pixel Watch

Pogłoski o smartwatchu z serii Google Pixel pojawiają się od dawna. Urządzenie to wciąż jednak nie zadebiutowało na rynku, mimo iż swego czasu mówiło się, że zostanie zaprezentowane obok smartfonów z linii Google Pixel 3. Tak się nie stało – tak samo nie potwierdziły się też plotki o premierze wraz z rodziną Google Pixel 4.

Wygląda jednak na to, że Google mimo wszystko ma w planach wprowadzenie na rynek Google Pixel Watch. Właśnie pojawiły się wiarygodne informacje na jego temat, które przybliżyły nas do premiery tego urządzenia.

źródło: FRONT PAGE TECH

Google Pixel Watch nadchodzi. Są pierwsze informacje na jego temat

Projekt, mający na celu urzeczywistnić autorski smartwatch Google, nosi nazwę „Rohan”. Jon Prosser, który udostępnił załączone w tym artykule rendery Google Pixel Watch, ujawnił, że nie są to oryginale grafiki, jakie otrzymał ze swojego źródła. Zostały one odtworzone przez użytkownika Twittera Ian Zelbo, aby ochronić źródło Prossera. Deklaruje on jednak, że wiernie odwzorowują smartwatch, przygotowywany przez giganta z Mountain View.

Na grafikach widać, że Google Pixel Watch został wyposażony w okrągły wyświetlacz, który pokrywa „spływające” na korpus szkło. Co ciekawe, Google podobno szykuje nawet 20 różnych pasków do swojego smartwatcha. Dość oryginalnie zapowiada się też zapięcie, aczkolwiek rendery nie oddają go tak, jak wygląda ono w rzeczywistości, dlatego z niecierpliwością czekamy na pierwsze zdjęcia.

Niestety, specyfikacja Google Pixel Watch nie jest na tę chwilę znana. Z renderów wynika jednak, że smartwatch zaoferuje pulsometr, a ponadto można dopatrzyć się również szczeliny, w której może ukrywać się głośnik. Oczywiście należy się też spodziewać, że urządzenie będzie pracować pod kontrolą systemu Wear OS.

Zła wiadomość jest taka, że osoby zainteresowane smartwatchem Google muszą uzbroić się w dużą dozę cierpliwości, ponieważ Google Pixel Watch podobno zadebiutuje oficjalnie dopiero w październiku 2021 roku. Wciąż nie ma jednak pewności, że tak się stanie – gigant z Mountain View może przesunąć w czasie premierę tego urządzenia, jeżeli uzna to za konieczne/stosowne.