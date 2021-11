Google Pixel 6 Pro pojawił się w polskim sklepie. Spuszczamy zasłonę milczenia na cenę

Smartfony Google nie są oficjalnie dostępne w Polsce i na razie nie zanosi się, aby miało się to zmienić. Nie oznacza to jednak, że nie można ich kupić w polskim sklepie. Owszem, da się, lecz trzeba się przygotować na spory wydatek. W przypadku Google Pixel 6 Pro prawdopodobnie przekraczający możliwości i chęci niejednego klienta.

Reklama

Smartfony Google nie są oficjalnie dostępne w Polsce

Brak oficjalnej dystrybucji to spory problem dla klientów, ponieważ albo muszą patrzeć z zazdrością na mieszkańców innych krajów, którzy mogą kupić dany produkt, albo są zmuszeni ściągnąć go na własną rękę, co czasami wymaga trochę zachodu i dodatkowych kosztów, choć oczywiście jest do zrobienia.

Smartfony Google nie są dostępne oficjalnie w Polsce, ale już od dłuższego czasu ich dystrybucją zajmuje się na własną rękę sklep x-kom. Od niedawna w jego ofercie znajduje się Google Pixel 6, za którego trzeba zapłacić 4999 złotych. To o około 2000 złotych więcej niż po bezpośrednim przeliczeniu ceny tego modelu w Niemczech.

Reklama

To spora „przebitka”, ale jednocześnie spodziewana, ponieważ każdy smartfon Google Pixel był druzgocąco droższy. Trzeba pamiętać, że sklep bierze na siebie wszelkie koszty, w tym pełną odpowiedzialność za obsługę posprzedażną, dlatego ceny są ustalane na takich, a nie innych poziomach.

Google Pixel 6 Pro pojawił się w polskim sklepie. Jaka cena?

Spodziewaliśmy się, że Google Pixel 6 Pro będzie dostępny w sklepie x-kom, skoro pojawił się w nim już Google Pixel 6. I rzeczywiście, smartfon można już kupić, aczkolwiek pod warunkiem, że jest się gotowym wydać na niego aż 6299 złotych – bo właśnie tyle kosztuje Pixel 6 Pro w wersji z 12 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

Google Pixel 6 Pro 12 GB/128 GB za 6299 złotych w sklepie x-kom

Samo 6299 złotych nie jest wielkim szokiem w czasach, gdy topowe smartfony Samsunga czy Apple kosztują nawet więcej (najdroższy iPhone 13 Pro Max 8199 złotych). W Niemczech Google Pixel 6 Pro kosztuje jednak 899 euro, co po bezpośrednim przeliczeniu przy obecnym kursie euro jest równowartością ~4220 złotych. Oznacza to, że w Polsce smartfon jest droższy o ~2000 złotych, podobnie jak Google Pixel 6.