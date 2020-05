Samsung cofa się ze 108 Mpix do 50 Mpix, ale efekty mają być nie gorsze

W ostatnim czasie byliśmy świadkami dążenia producentów do stworzenia sensorów o jak najwyższej rozdzielczości – od 48 Mpix szybko przeszli do 64 Mpix, a następnie do 108 Mpix. Jednocześnie niedawno Sony stworzyło dla Huawei matrycę 50 Mpix (IMX700), która trafiła do flagowców z serii P40 i Honora 30 Pro+. Teraz na podobny krok zdecydował się Samsung.

Można powiedzieć, że historia po raz kolejny zatacza koło. Kiedy technologia do urządzeń mobilnych dopiero się rozwijała, zwiększenie rozdzielczości aparatu robiło ogromne wrażenie. W pewnym momencie producenci przestali jednak ścigać się na megapiksele i zamiast skupiać się na ich liczbie, zaczęli wyciskać z sensorów jak najwięcej za pomocą dodatkowych rozwiązań i sztuczek software’owych.

Dwa lata temu powróciła moda na jak najwięcej pikseli w aparatach – producenci matryc zapewniali, że dzięki temu (a właściwie technologii łączenia kilku pikseli w jeden większy, bowiem pojedynczy ma najczęściej wielkość zaledwie 0,8 µm) zdjęcia będą robione w niespotykanej dotąd jakości.

Wygląda jednak na to, że to zwiększanie rozdzielczości nie jest jedynym, skutecznym sposobem, aby osiągnąć taki efekt – świadczy o tym wprowadzenie przez Sony na rynek sensora IMX700, a teraz podobnego rozwiązania przez Samsunga.

Samsung ISOCELL GN1

Sensor ten ma rozdzielczość 50 Mpix i bardzo duże piksele (pojedynczy ma rozmiar aż 1,2 µm). Jest to też pierwsza matryca Samsunga, która oferuje zarówno technologię Dual Pixel, jak i Tetracell.

Jak zapewnia producent, Samsung ISOCELL GN1 ma zapewniać najlepszy w swojej klasie autofokus dzięki 100 mln fotodiodom odpowiadającym za detekcję fazy. Z kolei technologia Tetracell zwiększy rozmiar pojedynczego piksela do 2,4 µm (podobnie jak w ISOCELL Bright HM1 w Galaxy S20 Ultra), co pozwoli uzyskać znacznie lepsze zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych (wówczas będą one miały rozdzielczość 12,5 Mpix).

Sensor Samsung ISOCELL GN1 oferuje również Smart-ISO (funkcja inteligentnie dobierająca optymalne ISO) HDR w czasie rzeczywistym oraz elektroniczną stabilizację obrazu (EIS), działającą w oparciu o wskazania żyroskopu. Za jego pomocą można też nagrywać wideo maksymalnie w 8K przy 30 klatkach na sekundę.

Samsung ISOCELL GN1 zacznie być produkowany na masową skalę już w tym miesiącu, więc wkrótce powinniśmy go zobaczyć w pierwszych smartfonach.

Źródło: Samsung