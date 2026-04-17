Netflix zapowiada nowość, którą pokochasz albo znienawidzisz

Netflix – podobnie jak Disney+ – ma zamiar wprowadzić pionowy format wideo na platformę VOD rodem z TikToka. Wygląda na to, że to już pewne. Pozostaje tylko pytanie, który serwis udostępni własną wersję TikToka jako pierwszy…

To jeszcze Netflix czy już TikTok?

W październiku 2025 roku wspominaliśmy, że Netflix nawiązał współpracę ze Spotify oraz zaoferuje nowy format treści. Dzięki temu na tej popularnej platformie VOD miały zadebiutować wideopodcasty o tematyce sportowej, kulturalnej, lifestylowej czy kryminalnej. Z kolei w styczniu 2026 roku wspominaliśmy, że na Netfliksa trafi jeszcze jeden format treści, który miałby posłużyć rozwojowi platformy w najbliższej dekadzie.

Teraz już wiadomo, że pod koniec kwietnia 2026 roku Netflix wdroży do serwisu pionowy kanał wideo. Jak wspomniała firma w swoich wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2026 roku, jest to zmiana, za pomocą której możliwe będzie lepsze odzwierciedlenie rozwijającej się oferty rozrywkowej. Mowa tutaj oczywiście o uzupełnieniu oferty dedykowanej dla osób korzystających z Netfliksa na smartfonach.

Jak wspomnieli autorzy z The Verge, Greg Peters – współprezes serwisu VOD – podkreślił, że granica pomiędzy rozrywką telewizyjną a urządzeniami mobilnymi zaciera się. Ponadto przedstawiciel platformy wspomniał, że Netflix planuje zmodernizować aplikację dla urządzeń mobilnych.

Netflix jak TikTok – nowy kanał na platformie VOD

W praktyce więc w serwisie Netflix pojawi się coś na wzór TikToka. Wśród pionowych treści na tym nowym kanale miałyby zadebiutować krótkie treści prezentujące fragmenty filmów, programów czy seriali dostępnych w Netfliksie.

Warto nadmienić, że nie tylko Netflix chce wzbogacić użyteczność swojej platformy na smartfonach. Na początku stycznia 2026 roku The Walt Disney Company zapowiedział, że planuje wdrożyć spersonalizowany, dynamiczny kanał z pionowymi filmami. Jak wspomniał wiceprezes ds. zarządzania produktem w Disney Entertainment i ESPN – dzięki temu platforma miałaby stać się obowiązkowym punktem programu każdego dnia. Dodatkowo podkreślono, iż kanał wertykalnych wideo nie będzie chaotycznym doświadczeniem, a jego wdrożenie jest odpowiedzią na oczekiwania przedstawicieli najmłodszych pokoleń Z i Alfa.

W tym miejscu warto też przypomnieć, że Netflix stworzył nową aplikację dla najmłodszych użytkowników. Jest ona dedykowana dzieciom do 6. roku życia i zawiera gry mobilne z bohaterami z bajek.