Netflix wprowadzi zupełnie nowy rodzaj treści. Połączył siły ze znaną platformą

Netflix pochwalił się zawarciem nowej współpracy ze znanym serwisem streamingowym. Dzięki temu użytkownicy platformy VOD będą mogli odtwarzać zupełnie nowy rodzaj treści.

Kolejny rodzaj treści trafi na platformę Netflix

Netflix już od dawna nie jest wyłącznie platformą VOD, bo oferuje subskrybentom także gry mobilne, treści na żywo czy interaktywne seriale. Wygląda na to, że na tym nie poprzestanie. Ten prawdopodobnie najbardziej znany na świecie gigant VOD połączył siły z drugą ogromnie popularną platformą streamingową. Wszystko po to, aby subskrybenci otrzymali dostęp do nowego rodzaju treści.

Już od początku 2026 roku serwis Netflix zaoferuje wideopodcasty o tematyce sportowej, kulturalnej, lifestylowej i kryminalnej. Materiały te tworzone są przez Spotify Studios i The Ringer, i początkowo zostaną skierowane wyłącznie do odbiorców amerykańskich, choć podobno wkrótce pojawią się na kolejnych rynkach.

Biblioteka wideopodcastów obejmie trzy kategorie: sport, kultura i styl życia oraz prawdziwe zbrodnie. Wśród tytułów znalazły się:

The Bill Simmons Podcast,

The Zach Lowe Show,

The McShay Show,

Fairway Rollin’,

The Mismatch,

The Ringer F1 Show,

The Ringer Fantasy Football Show,

The Ringer NFL Show,

The Ringer NBA Show,

The Rewatchables,

The Big Picture,

The Dave Chang Show,

Recipe Club,

Dissect,

Conspiracy Theories,

Serial Killers.

Dlaczego Spotify zawarło „pakt” z Netfliksem?

Lauren Smith – wiceprezes Netfliksa ds. licencjonowania treści i strategii programowej – twierdzi, że w Netfliksie nieustannie poszukujemy nowych sposobów na zapewnienie rozrywki naszym członkom, gdziekolwiek i jakkolwiek chcą ją oglądać. Wideopodcasty trafią na tę popularną platformę VOD z kilku powodów.

Przede wszystkim uzupełniona zostanie oferta serwisu, co ma pozwolić dotrzeć do nowych odbiorców i jednocześnie rozszerzyć dystrybucję programów. Z drugiej strony Spotify pomoże twórcom w zdobywaniu jeszcze większej liczby fanów.

Jak donosi The New York Times, Netflix nie będzie przerywał transmisji wideopodcastów reklamami w pierwszej części. Reklamy jednak pozostaną w serwisie Spotify. Jeden z dyrektorów Netfliksa – Ted Sarandos – już w kwietniu 2025 roku nadmienił, że podcasty mogą trafić na tę platformę VOD. Jednocześnie Spotify deklaruje, iż w przyszłości rozszerzy listę podcastów.