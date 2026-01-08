Disney+ zapowiada zmiany. Tego oczekuje pokolenie Z i Alfa

The Walt Disney Company ma wielkie plany i zapowiada kilka zmian. Jedną z nich ma być nowy format filmów na platformie. Firma chce spełnić oczekiwania pokolenia Z i Alfa.

Te nowości w aplikacji mobilnej Disney+ mają zadowolić młode pokolenie

Wygląda na to, że Disney+ chce wyprzedzić konkurencyjne platformy, a także zwiększyć zaangażowanie swoich użytkowników na smartfonach, szczególnie tych uwielbiających te mobilne sprzęty. Planem serwisu jest wprowadzenie do aplikacji nowego formatu treści. Będą nim filmy wertykalne (pionowe), przypominające Shortsy z YouTube czy krótkie wideo z TikToka.

Disney+ podczas CES 2026 roku wspomniał, że chce stworzyć spersonalizowany i dynamiczny kanał. Rozwiązanie ma rozszerzyć ofertę o wiadomości oraz rozrywkę w taki sposób, aby platforma stała się obowiązkowym punktem programu każdego dnia. Erin Teague – wiceprezes ds. zarządzania produktem w Disney Entertainment i ESPN – zdradziła przedstawicielom serwisu Deadline, że w kwestii sposobu prezentowania pionowego formatu w Disney+ wszystko jest możliwe.

Wspomniano, że mogą być to zarówno oryginalne, krótkie treści, programy, przerobione klipy z mediów społecznościowych, a nawet przerobione odcinki seriali czy filmów pełnometrażowych. Jak podkreśla przedstawicielka, wertykalne wideo mają być dopasowane do użytkowników, a nie być chaotycznym doświadczeniem. Przedstawicielka Disney+ zaznaczyła też, że tego właśnie oczekują przedstawiciele generacji Z i Alfa, którzy często nie chcą spędzać ponad dwóch godzin na oglądaniu filmu na smartfonie.

Disney+ z filmikami rodem z TikToka – jak miałoby to wyglądać?

Teague wspomniała też, że usługa ma być sukcesywnie rozwijana i uzupełniana o kategorie i typy treści, a cały kanał będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym na podstawie Twojej ostatniej wizyty na platformie. Jednocześnie na LinkedIn Live Rita Ferro – dyrektor ds. reklamy globalnej w The Walt Disney Company – podkreśliła jak ważne obecnie są reklamy na żywo, w tym wydarzenia sportowe. Z podobnym formatem eksperymentuje również Netflix. Warto przypomnieć, iż Disney+ pod koniec października 2025 roku także poszedł śladem Netfliksa w nieco innej sprawie, gdyż wdrożył technologię HDR10+.

Przedstawiciele The Walt Disney Company podczas CES 2026 wspomnieli też, że planowane jest wprowadzenie nowego wskaźnika „wpływu marki” – Brand Impact Metric, który weryfikuje skuteczność reklam. Ponadto firma opracowała również nowe narzędzie do generowania wideo, mające wspomóc twórców reklam Disney+.