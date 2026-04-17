Ale cacko! DJI Osmo Pocket 4 to mała-wielka kamerka

Ta kamerka bez problemu zmieści się nawet w niewielkiej torbie. Pomimo małego rozmiaru oferuje naprawdę spore możliwości: zarówno w kontekście jakości obrazu, jak i stabilizacji czy wygody. Oto DJI Osmo Pocket 4.

Premiera DJI Osmo Pocket 4. Mini-kamera z gimbalem stała się jeszcze lepsza

Podobnie jak DJI Osmo Pocket 3 z 2023 roku, nowa kamerka bazuje na 1-calowym sensorze CMOS. Potrafi jednak zrobić z niego większy użytek, oferując nagrywanie wideo o rozdzielczości 4K w 240 klatkach na sekundę (a nie tylko w 120 fps). Z kolei obiektyw z przysłoną f/2.0, 14-stopniowy zakres dynamiki i 10-bitowy profil D-Log to składniki, dzięki którym użytkownicy mogą liczyć na wysoką szczegółowość przy słabszym oświetleniu oraz intensywne i realistyczne kolory.

DJI Osmo Pocket 4 oferuje również portrety z bardziej naturalnymi odcieniami skóry, 2-krotny zoom bez strat oraz maksymalnie 4-krotne przybliżenie. Do obsługi tego ostatniego służy jeden z dwóch nowych przycisków pod ekranem (drugi pozwala aktywować zdefiniowane przez użytkownika ustawienia). Skoro zaś już o nim wspomniałem, wyświetlacz ma 2 cale, rozdzielczość 556×314 pikseli i oferuje jasność sięgającą 1000 nitów.

Tym, co w rodzinie Osmo robi największe wrażenie, jest – rzecz jasna – trzyosiowa stabilizacja. W nowym modelu producent postawił na zaawansowane rozwiązanie, które ma sobie dobrze radzić nawet przy bardzo dynamicznych ujęciach. Nie zabrakło też trybu ActiveTrack 7.01 do śledzenia obiektów czy inteligentnego autofokusu z blokadą ostrości na wybranym obiekcie.

Dodatkowo kamerka obsługuje gesty (wyciągnięta dłoń uruchamia ActiveTrack, a gest pokoju powoduje zrobienie zdjęcia). Do sterowania oddelegowany został również nowy joystick 5D. Producent postarał się jeszcze o wbudowany mikrofon i 107 GB wbudowanej pamięci o przepustowości dochodzącej do 800 MB/s.

Dopełnieniem całości jest akumulator o pojemności 1545 mAh, pozwalający nagrywać wideo w jakości 1080p/24fps nawet przez 4 godziny (to spory postęp względem niecałych 3 godzin u poprzednika). Ładowanie do 80% trwa 18 minut, zaś do pełna – nieco ponad pół godzinki.

Ile kosztuje DJI Osmo Pocket 4? Cena w Polsce jest już znana

Gimablowa kamera DJI Osmo Pocket 4 jest już dostępna w polskich sklepach – w ramach przedsprzedaży, która zakończy się 22 kwietnia 2026 roku. Jak kształtują się ceny?

Standardowy zestaw DJI Osmo Pocket 4 – z kamerą, uchwytami, paskiem na nadgarstek, przewodem i etui – kosztuje 2299 złotych, a DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo – dodatkowo z osłonami przeciwwietrznymi, lampą, akcesoriami do DJI Mic 3, mini tripodem, obiektywem szerokokątnym i torbą transportową – został wyceniony 2799 złotych.

Tymczasem – gdyby nie zależało Ci na tych wszystkich udoskonaleniach – poprzednia generacja startuje obecnie z poziomu 1649 złotych.