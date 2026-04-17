Orange Światłowód jest teraz dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie, choć nie bezkonkurencyjnej. Operator pochwalił się też postępami w rozbudowie sieci mobilnej.

Orange Światłowód w atrakcyjnej cenie

Według najnowszego raportu „Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internetu” w zasięgu internetu stacjonarnego na koniec marca 2026 roku znajdowało się 8001144 punktów adresowych. Do dużej części z nich, choć nie wszystkich, dociera Orange Światłowód.

Teraz (wybrane) osoby, znajdujące się w jego zasięgu, mogą skorzystać z atrakcyjnej promocji, w ramach której zapłacą za Orange Światłowód o prędkości do 300 Mbit/s tylko 39,99 złotych miesięcznie. Niniejsza cena będzie obowiązywała przez 2 lata od dnia podpisania umowy.

Równocześnie, także w atrakcyjnej cenie, dostępny jest pakiet, na który składają się Orange Światłowód o prędkości do 300 Mbit/s i abonament komórkowy z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu oraz pakietem 500 GB internetu w kraju, a także Start TV z 47 kanałami. Cena tego pakietu to 69,99 złotych miesięcznie przez 24 miesiące.

Operator zastrzega jednak, że niniejsza oferta jest ograniczona terytorialnie, dlatego – jeśli jesteście nią zainteresowani – musicie sprawdzić jej dostępność na stronie Orange.

Jeżeli natomiast chcecie płacić jak najmniej za internet, to wciąż dostępna jest promocja na światłowód T-Mobile o prędkości do 300 Mbit/s za zaledwie 30 złotych miesięcznie przez 24 miesiące, aczkolwiek jego dostępność jest ograniczona, więc musicie sprawdzić, czy dociera do Waszego adresu.

Orange wzmacnia sieć mobilną poprzez uruchamianie kolejnych stacji bazowych

Operator poinformował również, że w pierwszym kwartale 2026 roku Orange uruchomiło 42 nowe stacje bazowe w Polsce. Liczba ta nie uwzględnia nowych nadajników, uruchomionych w miejscu tych, które musiały zostać zlikwidowane „z jakichś powodów”.

W związku z powyższym na koniec marca 2026 roku Orange miało już 12713 stacji bazowych. Najwięcej nowych nadajników uruchomiono w minionym kwartale w województwach mazowieckim i pomorskim.

Nowe stacje bazowe Orange, uruchomione w pierwszym kwartale 2026 roku (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Równocześnie od początku stycznia do końca marca 2026 roku operator uruchomił 5G w paśmie C na 113 stacjach bazowych i całkowita liczba nadajników, zapewniających dostęp do tej częstotliwości, zbliżyła się do 4600. Do końca 2026 roku ma natomiast przekroczyć 5600.

Ponadto w pierwszym kwartale 2026 roku Orange uruchomiło 5G w paśmie 700 MHz na 127 stacjach, dzięki czemu już ponad 1300 nadajników zapewnia ten sygnał. Do końca 2026 roku ich liczba ma zaś zwiększyć się do minimum 2600.