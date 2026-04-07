Netflix udostępnia nową aplikację dla dzieci. Wcale mi się to nie podoba

Właściciele platformy Neflix opracowali nową aplikację dedykowaną najmłodszym dzieciom. Nie będzie na niej bajek, filmów czy seriali.

Nowa aplikacja Netflix dla dzieci – czy to na pewno dobry pomysł?

Ekrany są nieodłącznym elementem życia od najmłodszych lat (niestety). Bądźmy szczerzy – realnie i praktycznie nie da się ich w pełni ograniczyć, choć wielu próbuje. Wydawać by się mogło, że wyłącznie bajki są „problematyczne” i mogą być szkodliwe dla dzieci (nie tylko dla ich wzroku).

Platformy VOD – w tym m.in. Netflix – chcąc ograniczyć dostęp do treści, umożliwiają tworzenie specjalnych kont dedykowanych dla najmłodszych widzów. Dotychczas jednak obejmowały one wyłącznie bajki, seriale czy filmy, ale wygląda na to, że właściciele znanej platformy właśnie zrobili kolejny krok.

Netflix ogłosił, że wprowadza nową aplikację dedykowaną dla dzieci – Netflix Playground. Jak twierdzą twórcy serwisu VOD, aplikacja ma być przyjaznym światem do zabawy i odkrywania. W informacjach dla rodziców zapowiadających tę nowość piszą: wyobraź sobie świat, w którym Twoje dzieci mogą zanurzyć się w swoich ulubionych historiach i wchodzić w interakcje ze swoimi ulubionymi bohaterami na zupełnie nowe sposoby.

Gry dla dzieci (źródło: Netflix)

Aplikacja Netflix Playground, czyli netfliksowe gry dla małych dzieci

Netflix Playground ma być aplikacją z grami i stać się krainą zabawy, która ożywi światy znane dzieciom z najpopularniejszych bajek, takich jak Świnka Peppa, StoryBoty, Ulica Sezamkowa, Dr. Seuss czy Pechowe Dinozausty. Jak podkreślają twórcy, nowość ułatwia zabawę bez zakupów w aplikacji, dodatkowych opłat czy reklam, gdyż zbyt często wspaniałe cyfrowe odkrycie zostaje zrujnowane przez nieoczekiwane reklamy, ukryte opłaty lub niechciane treści w aplikacji.

Biblioteka w nowej aplikacji Netflix Playground obejmie gry dla dzieci w wieku do 8 lat, a treści mają być dostępne także offline. Dzięki temu dzieci mogą cieszyć się zabawą nawet podczas długich lotów samolotem czy zakupów. Aplikację będzie można pobrać na urządzenia mobilne – smartfony i tablety – za pośrednictwem Google Play lub Apple App Store, konieczne będzie zalogowanie się do serwisu Netflix (gry mają być dostępne wyłącznie dla subskrybentów platformy VOD). Ponadto, jak deklaruje Netflix, biblioteka gier ma być stale powiększana.

Jak wspomina The Verge, aplikacja Netflix Playground jest już dostępna w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, USA, Wielkiej Brytanii i na Filipinach. Od 28 kwietnia 2026 roku będzie można pobrać ją na całym świecie. Warto przypomnieć, że Netflix po cichu wprowadził do Polski gry na telewizory w marcu 2025 roku.