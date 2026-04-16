Apple z kolejnym rekordem. Docenią go nawet najwięksi krytycy firmy

Apple ma się czym pochwalić. Ten rekord powinni docenić wszyscy, niezależnie od zdania na temat produktów z Cupertino.

Sukces Apple w ochronie środowiska

Firma Tima Cooka ma na swoim koncie różne rekordy. Przykładowo pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026 okazał się rekordowy dla Apple pod względem przychodów. Dziś jednak nie będziemy rozmawiać o danych, które są interesujące dla inwestorów. Skupimy się na ekologii i niekoniecznie na tej sprowadzającej się do usuwania ładowarek z opakowań.

Apple poinformowało, że rekordowe 30% materiałów we wszystkich produktach dostarczonych w 2025 roku pochodziło z recyklingu. Dowiedzieliśmy się również, że firma wykorzystuje obecnie 100% kobaltu z recyklingu we wszystkich projektowanych przez siebie akumulatorach. Do tego całość pierwiastków ziem rzadkich wykorzystywanych w magnesach pozyskano drogą recyklingu. Ponadto płytki drukowane mają złoto i cynę w pełni pochodzącą z odzysku.

Przy okazji, Apple wspomniało o osiągnięciu jednego z głównych ekologicznych celów – wyeliminowanie plastiku z opakowań. Wszystkie produkty są już dostarczane w opakowaniach z materiałów, które można łatwo poddać recyklingowi.

Ponadto emisja gazów cieplarnianych w 2025 roku pozostała na poziomie niższym o ponad 60% w porównaniu z 2015 rokiem. Co prawda był to wynik porównywalny do tego z 2024 roku, ale w zeszłym roku nastąpił wzrost gospodarczy.

Płytki drukowane Apple wykorzystują złoto w 100% pochodzące z recyklingu | fot. Apple

Nowy system recyklingu i inne ekologiczne działania Apple

Apple opracowuje nowe rozwiązania, które w założeniach mają maksymalizować ilość materiałów odzyskiwanych z urządzeń. Firma stworzyła chociażby system Cora, czyli linię przetwarzania elektroniki mającą wskaźniki odzysku wyraźnie wyższe niż standardy branżowe.

Apple chwali się jeszcze systemem A.R.I.S, którego testy są już przeprowadzane u wybranych partnerów. Rozwiązanie jest oparte na uczeniu maszynowym, może działać na Macu Mini i pomaga firmom zajmującym się recyklingiem efektywnie klasyfikować i sortować zużyty sprzęt elektroniczny.

System Cora | fot. Apple

Tim Cook stawia na energię odnawialną – w zeszłym roku bezpośredni dostawcy Apple pozyskali ponad 20 megawatów energii odnawialnej, generując ponad 38 mln megawatogodzin energii. To wystarczająca ilość zielonej energii, aby zasilić ponad 3,4 mln amerykańskich gospodarstw domowych przez rok. Apple uzyskało też dodatkowe 1,8 gigawata energii odnawialnej, aby zasilić biura, sklepy detaliczne i centra danych w 100% „czystym” prądem.

Wypada jeszcze dodać, że w 2025 roku Apple i dostawcy firmy zaoszczędzili 17 mld galonów (ok. 64 mld litrów) świeżej wody. To wystarczająco dużo, aby napełnić ponad 25 tys. basenów olimpijskich.

Pozostaje pogratulować Apple i życzyć dalszych sukcesów w dążeniu do możliwie najbardziej ekologicznej produkcji urządzeń. Tym bardziej, że recykling czy oszczędzanie wody to działania faktycznie dobre dla planety, a nie będące tylko marketingowymi przechwałkami.