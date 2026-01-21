Czegoś takiego na Netflixie jeszcze nie było. Wciągnie jeszcze bardziej

Netflix to najpopularniejszy serwis VOD na świecie, który przyciąga użytkowników jak magnes. To mu jednak nie wystarcza – zamierza „przytrzymać ich” na dłużej za sprawą dwóch nowych funkcji.

Nowy format treści w aplikacji Netflixa na smartfonach

Podczas prezentacji wyników finansowych za czwarty kwartał 2025 roku, Greg Peters, co-CEO Netflix, zapowiedział, że aplikacja platformy na urządzenia mobilne zostanie przeprojektowana w 2026 roku, aby lepiej służyć rozwojowi działalności w nadchodzącej dekadzie. Aktualizacja ma umożliwić przeprowadzanie różnych eksperymentów, co pozwoli firmie na udoskonalanie, testowanie, rozwijanie i ulepszanie oferty serwisu.

Jednym z celów, jak podaje TechChrunch, jest „głębsza integracja kanałów z pionowymi filmami”, które Netflix testuje już od maja 2025 roku. Użytkownikom wyświetlane są krótkie fragmenty filmów i seriali, dostępnych na platformie, co może kojarzyć się z YouTube Shorts, Rolkami na Instagramie czy TikTokiem.

Subskrybenci mogą spodziewać się więcej klipów opartych na nowych typach treści, takich jak wideopodcasty. Jak najbardziej może to sprawić, że będą oni dłużej korzystać z aplikacji, ponieważ – jak pokazał już YouTube i TikTok – krótkie, pionowe wideo potrafią być bardzo wciągające.

Nie tylko Netflix idzie w ten format. Niedawno Disney+ zapowiedział, że w jego aplikacji pojawią się pionowe filmy. Cel jest ten sam – „wciągnąć” użytkownika na jeszcze dłużej, także wtedy, kiedy nie ma kilkudziesięciu minut na obejrzenie całego odcinka serialu czy filmu.

Nowa funkcja na Netflix – głosowanie w czasie rzeczywistym podczas transmisji na żywo

Netflix ogłosił również wprowadzenie nowej funkcji, dostępnej podczas oglądania transmisji na żywo. Dzięki niej widzowie zyskują możliwość głosowania w czasie rzeczywistym. Mechanizm ten został wykorzystany po raz pierwszy w trakcie transmisji programu Star Search.

Platforma twierdzi, że dzięki niej użytkownicy mają realny wpływ na to, co wydarzy się podczas programu i jego uczestników, gdyż mogą wyrazić swoją opinię w trakcie trwania transmisji na żywo. Aktualnie głosowanie jest możliwe podczas oglądania transmisji na telewizorach (także z użyciem przystawki TV) oraz urządzeniach mobilnych.

W pierwszym przypadku głosuje się z użyciem pilota, zaś w drugim poprzez dotknięcie palcem ekranu. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos (jeden profil = jeden głos). Głos można oddać wyłącznie w „okienku głosowania”, dostępnym przez określony czas.

Funkcja została już wdrożona globalnie, aczkolwiek interfejs głosowania jest wyłącznie angielskojęzyczny.