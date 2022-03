Kultowy symulator miasta do odebrania w Epic Games Store

Jak co tydzień, Epic Games Store uraczyło nas darmowym tytułem do odebrania. Tym razem jest to wielu osobom doskonale znany symulator miasta. Warto się pospieszyć – na odebranie gry jest zaledwie kilka dni, a jest to świetny tytuł, przy którym można spędzić długie godziny.

Epic kontynuuje rozdawanie gier

Żadna inna platforma z grami nie jest tak popularna wśród fanów grania za darmo, jak Epic Games Store. Nie chodzi tutaj jednak o szeroki wybór tytułów Free to Play, takich jak Fortnite czy Rocket League, lecz o możliwość zdobycia wielu płatnych tytułów nie wydając ani grosza.

Epic Games już od kilku lat znane jest ze swojej hojności w rozdawaniu gier za darmo, a co najważniejsze – firma ma zamiar kontynuować tę politykę. To świetna wiadomość dla graczy, bowiem w zeszłym roku można było odebrać za darmo aż 89 gier o łącznej wartości ponad 2000 dolarów! Od początku 2022 roku pojawiło na platformie kilka ciekawych gratisów, lecz dziś Epic Games podzielił się jednym z lepszych tytułów dostępnych na tej platformie, całkowicie za darmo.

Cities: Skylines za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu darmową grą do odebrania w Epic Games Store jest Cities: Skylines, czyli popularny symulator miasta, będący alternatywą dla SimCity. Tytuł szybko podbił serca fanów tej ostatniej serii i od 2015 roku zachwyca fanów strategicznych symulatorów.

(fot. Paradox Interactive)

Podczas rozgrywki w Cities: Skylines wcielamy się w burmistrza, który pragnie wybudować miasto marzeń na zakupionym kawałku ziemi. Z początku wydaje się to dosyć proste – wystarczy położyć drogę, poprowadzić prąd i wodę, wyznaczyć tereny mieszkalne, komercyjne i przemysłowe, a reszta powinna toczyć się sama, prawda?

To tylko pozory, bowiem wraz z rozwojem miasta pojawiają się kolejne obowiązki, którym musimy sprostać. Jeśli tego nie zrobimy, mieszkańcy będą niezadowoleni i opuszczą nadzorowaną przez nas metropolię. Mniej mieszkańców to mniejsze wpływy z podatków. Mniejsze wpływy to mniej pieniędzy na rozwój miasta. Dalej chyba nie muszę opowiadać, jak to się toczy.

I choć Cities: Skylines, w szczególności okraszone kilkoma dodatkowymi DLC, to gra na długie godziny, należy się spieszyć z jej odebraniem. Tytuł ten można zdobyć za darmo w Epic Games Store tylko do 17 marca 2022 roku, do godziny 16:59. Jeśli tylko możecie zatracić się na parę dłuższych chwil w budowaniu miasta swoich marzeń, serdecznie polecam ten tytuł!

Fanom gier VR przypomnę natomiast, że tej wiosny ma odbyć się premiera Cities: VR, czyli Cities: Skylines przeniesionego do wirtualnej rzeczywistości. Obecnie trwają zamknięte beta testy, lecz w ciągu najbliższych kilku miesięcy gra powinna pojawić się na rynku.