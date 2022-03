Niesamowita promocja Plusa: smartfony za złotówkę dla obywateli Ukrainy!

Plus wyszedł z nieprawdopodobnie dobrą ofertą dla obywateli Ukrainy! W salonach sieci mogą się oni zaopatrzyć w smartfon, płacąc za niego tylko 1 złoty!

Smartfon za złotówkę w salonach Plusa!

Plus zdecydował się na niezwykły ruch. Wszystkie smartfony z końcówek serii produkcyjnych, udostępnia obywatelom Ukrainy do zakupu w cenie 1 złotego za sztukę. Promocja ma oczywiście ograniczony czas trwania i nie wszędzie będzie dało się zakupić sprzęt, ale to niesamowita okazja dla tych Ukraińców, którzy potrzebują telefonu do kontaktu z bliskimi, a nie mogli sobie pozwolić na zakup nowego urządzenia!

Zasady promocji Plusa:

Koszt telefonu – 1 zł brutto, bez dodatkowej umowy na abonament, bez dodatkowych kosztów. Sprzęty są dostępne TYLKO dla osób legitymujących się ukraińskim dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Oferta dostępna wyłącznie w salonach stacjonarnych. Operator nie zapewnia dostępności w każdym z salonów (końcówki serii). Klient w ramach promocji może nabyć maksymalnie jeden telefon. Promocja do wyczerpania zapasów lub odwołania.

Wśród dostępnych w salonach modeli można znaleźć takie smartfony jak Apple iPhone 11 128 GB, Huawei Mate 20 Pro, LG Velvet, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy S 20 Ultra 5G czy Xiaomi Mi 10T PRO. Najpewniej chodzi o pojedyncze sztuki. Na liście przekazanej redakcji GSMONLINE znajduje się też wiele starszych modeli. W zależności od miejsca, można będzie natrafić na któryś ze smartfonów z poniższej listy:

Apple iPhone 11 128GB

Apple iPhone 7 128GB (odnowiony)

Doogee S40

Huawei Mate 10 lite Dual SIM

Huawei Mate 10 Pro Dual SIM

Huawei Mate 20 Pro Dual SIM

Huawei Mate Xs 512GB 5G

Huawei Nova 5T

Huawei P Smart 2019 64GB

Huawei P30

Huawei P30 Lite

Huawei P30 PRO

Huawei P30 PRO 128GB

Huawei P40 Lite 128GB

Huawei P40 Lite 128GB 5G

Huawei P9 Lite

Huawei Y5 2019

Huawei Y5p 32GB

Huawei Y6p 64GB

Huawei Y6s

LG G8s ThinQ

LG G8X ThinQ

LG K22

LG K40

LG K40s

LG K41S

LG K42

LG K50

LG K50S

LG K51S

LG K52

LG K61

LG VELVET

Maxcom Comfort MM831 3G

Maxcom MS459 Harmony

Maxcom MS571 Strong

Motorola Moto E6 Play

Motorola Moto E6 Plus

Motorola moto e7

Motorola moto g 5G plus

Motorola Moto G 5s gen.

Motorola moto g30

Motorola Moto G7 Play

Motorola Moto G7 Plus

Motorola Moto G8 Plus

Motorola Moto G9 Play + motobuds

Motorola One

Motorola One Action

Motorola One Fusion+

Motorola One Vision

Motorola One Zoom

Nokia 2.2 DS

Nokia 2.3 DS

Nokia 5.3 DS

Oppo A31

Oppo A72

Oppo Reno 3

Realme 7 5G

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A52 5G 128GB

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S 20

Samsung Galaxy S 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S 20+ 5G

Samsung Galaxy Xcover 4s

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 10

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ3

Xiaomi Mi 10T PRO

Xiaomi Mi 9T 128GB

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite 64GB

Xiaomi Redmi 5A 16G Dual Sim

Xiaomi Redmi 7A 32GB

Xiaomi Redmi 8

Xiaomi Redmi 8 64GB

Xiaomi Redmi 9 32GB

Xiaomi Redmi Note 8T 32GB

Xiaomi Redmi Note 8T 64GB

Xiaomi Redmi Note 9

ZTE Axon 11 5G

ZTE Blade A310

ZTE Blade A452 LTE

ZTE Blade A520

ZTE Blade A602

ZTE Blade A612

ZTE Blade V7 Lite

ZTE Blade V8

Nawet, jeśli tylko niektórzy będą w stanie skorzystać na tej akcji, to świetny ruch ze strony Plusa. Ciekawi jesteśmy odpowiedzi innych operatorów!