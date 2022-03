Google instaluje w Androidzie garść nowych funkcji

Android to najpopularniejszy, mobilny system operacyjny na świecie, z którego – jak podaje Business of Apps – aktywnie korzysta na co dzień ponad 2,5 mld użytkowników w ponad 190 krajach na całym świecie. Dziś Google przedstawiło zestaw nowych funkcji, które trafią do systemu, sygnowanego zielonym robotem.

Reklama

Google wzbogaca Androida o nowe funkcje

Ogromnej aktualizacji wkrótce doczeka się aplikacja Wiadomości. Wśród nowości znajdzie się wyświetlanie reakcji na wiadomości od użytkowników iPhone’ów, udostępnianie linków do filmów (a później też zdjęć) ze Zdjęć Google, podział wiadomości na osobiste i biznesowe (zostaną one zebrane w dedykowanych zakładkach), opcja automatycznego usuwania po 24-godzinach SMS-ów z hasłami jednorazowymi oraz przypomnienia o wysłaniu odpowiedzi, a także o urodzinach.

Kolejną nowością jest funkcja korekcji gramatyki w aplikacji Gboard, która ma działać całkowicie na urządzeniu. Wykryje ona błędy gramatyczne i zaproponuje użytkownikowi sugestie, jak odpowiednio może on wyrazić to, co ma w danej chwili na myśli.

Reklama

Ponadto Emoji Kitchen w klawiaturze Gboard wzbogaciła się o ponad 2000 nowych połączeń emoji, dostępnych w formie naklejek, a użytkownicy smartfonów z serii Pixel będą mogli skorzystać z funkcji, która inteligentnie zmieni słowa w kolorowe naklejki z dokładnym tekstem. Opcja ta początkowo ma być jednak dostępna wyłącznie w aplikacjach do wysyłania wiadomości w języku angielskim (jedynie w Stanach Zjednoczonych).

Kolejna nowość dotyczy aplikacji Live Transcribe, stworzonej dla użytkowników głuchych i niedosłyszących, która od teraz będzie działać również wtedy, gdy użytkownik nie ma połączenia z internetem. Zapewnia ona możliwość transkrypcji mowy na tekst pisany w czasie rzeczywistym. Program Transkrypcja na żywo można pobrać za darmo ze Sklepu Play (jest on fabrycznie preinstalowany na smartfonach z serii Pixel oraz marki Samsung).

źródło: Google

Aktualizacji doczeka się też funkcja Portrait Blur, z której mogą już korzystać subskrybenci Google One i właściciele smartfonów z rodziny Pixel. Jak wskazuje jej nazwa, pozwala ona rozmazać tło na zdjęciach portretowych (już po ich zrobieniu, nawet kilkuletnich). Wkrótce w aplikacji Zdjęcia pojawi się możliwość skorzystania z tej opcji w przypadku większej liczby istot i przedmiotów, m.in. zwierząt, jedzenia i roślin.

źródło: Google

Gigant z Mountain View zapowiedział też nową funkcję Asystenta – użytkownicy będą mogli zapłacić za parking za pomocą portfela Google Pay, wydając komendę głosową „Hej Google, zapłać za parking”. Ponadto będą również mogli sprawdzić, kiedy kończy się opłacony czas postoju. A jeśli okaże się, że kierowca potrzebuje więcej czasu, zanim wróci do pojazdu, to stosowną komendą opłaci kolejny okres. Funkcja jest już dostępna w strefach, obsługiwanych przez ParkMobile, w ponad 400 miastach w Stanach Zjednoczonych.

źródło: Google

W systemie sygnowanym zielonym robotem pojawi się również nowy widżet, na którym zostanie wyświetlony czas włączonego ekranu oraz lista trzech najczęściej używanych aplikacji w ciągu dnia. Po dotknięciu go użytkownik zostanie przeniesiony do sekcji Cyfrowa równowaga, w której można m.in. ustawić limit korzystania z konkretnych programów oraz włączyć tryb skupienia, a także tryb snu (wycisza on urządzenie i zmienia kolor ekranu na czarno-biały).

źródło: Google

Ponadto zaktualizowana została też funkcja Nearby Share (Udostępnianie w pobliżu), która – jak wskazuje jej nazwa – pozwala udostępniać różne pliki osobom, które znajdują się obok (zdjęcia, filmy, dokumenty, linki, pliki audio lub nawet całe foldery). Twórcy zapewniają, że teraz proces ten będzie znacznie łatwiejszy i wygodniejszy, ponieważ dołączona została możliwość udostępniania kilku osobom naraz – wystarczy wybrać ich listę z dostępnych kontaktów. Funkcja będzie dostępna na urządzeniach z systemem z numerem 6 (Marshmallow) i nowszymi wersjami.