Rosja zaatakowała Ukrainę. Play i Orange solidaryzują się z obywatelami Ukrainy

Dziś, 24 lutego 2022 roku, po godzinie piątej rano rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Sytuacja z minuty na minutę staje się coraz bardziej dramatyczna, jednak ukraińska armia z całych sił stara się odeprzeć atak Rosjan. Play oraz Orange solidaryzują się z obywatelami Ukrainy i ułatwią im kontakt z najbliższymi, którzy znajdują się w objętym konfliktem zbrojnym kraju.

Reklama

Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Play i Orange solidaryzują się z obywatelami Ukrainy

Oczy całego świata zwrócone są na Ukrainę, która dziś rano została zaatakowana przez Rosję. Od wielu tygodni mówiło się, że może to nastąpić, jednak wszyscy mieliśmy nadzieję, że Władimir Putin jednak nie zdecyduje się na tak drastyczny krok. Niestety – wojna rosyjsko-ukraińska stała się dziś faktem.

źródło: Biuro prasowe Play

W Polsce mieszka mnóstwo Ukraińców, którzy drżą o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Play, jako operator, z usług którego korzysta wielu obywateli Ukrainy, ułatwi im kontakt z bliskimi oraz dostęp do aktualnych informacji. Już od jutra, tj. 25 lutego 2022 roku, przyzna klientom 120 darmowych minut na połączenia do największych ukraińskich operatorów – Kyivstar, Vodafone i Lifecell, a także pakiet 10 GB internetu do wykorzystania w Polsce dla użytkowników ofert na kartę. Informacja o sposobie aktywacji pakietu pojawi się w dedykowanej komunikacji.

Reklama

Ponadto firma obniża o ponad 80% stawkę za połączenia do największych ukraińskich operatorów (Kyivstar, Vodafone, Lifecell) – z 29 groszy do 5 groszy za minutę. Zniżkę można aktywować szybkim kodem USSD *111*201*1#.

Orange również zdecydowało się obniżyć stawkę za minutę połączenia międzynarodowego na Ukrainę. Klienci tej sieci, a także nju mobile, zapłacą za nią 29 groszy – zarówno użytkownicy ofert na abonament, jak i na kartę. Dla przypomnienia, dotychczas za minutę trzeba było zapłacić ponad 1,70 złotych, co oznacza obniżkę o ponad 80%.

Stawki za minutę połączenia na ukraińskie numery stacjonarne i komórkowe zostały obniżone automatycznie – nie trzeba nic robić, aby płacić mniej. Z tańszych rozmów na Ukrainę można korzystać do 10 marca 2022 roku.

Jednocześnie operator przygotował dla użytkowników oferty Flex pakiet rozmów międzynarodowych na Ukrainę – 100 minut na 30 dni za 0 złotych. Aby go aktywować, należy wpisać kod UKRAINA w polu kody promocyjne w aplikacji Flex. Przy okazji firma przypomina, że w każdym pakiecie we Flexie social pass jest darmowy, a umożliwia on korzystanie z komunikatorów bez limitu GB, m.in. WhatsAppa, Vibera, Messengera, Facebooka, Telegrama i Twittera.