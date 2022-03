Co kupić? Najlepsze smartfony do 1400 złotych

1399 będzie liczbą, która utknie mi w głowie przynajmniej przez najbliższe dwie noce. Kompletując listę smartfonów do tej odsłony Co Kupić?, nie spodziewałem się tak zawziętej konkurencji w tej konkretnej półce cenowej. Jak się okazuje, kompromis można osiągnąć na naprawdę wiele sposobów. Zwłaszcza, że każdy z opisywanych dzisiaj modeli kosztuje 1399 złotych.

POCO F3

Tej rakiety nie trzeba przedstawiać chyba nikomu, kto interesuje się mobilnym graniem. POCO F3 deklasuje dzisiejszą konkurencję, jeśli mówimy o podzespołach kluczowych dla rozgrywki w najbardziej wymagające tytuły. Snapdragon 870 5G, 8 GB RAM, a także 256 GB wbudowanej pamięci to konfiguracja, która pokrywa się z prawie o 1000 złotych droższym realme GT Neo 2. A taka bestia potrafi już sobie poradzić nawet z emulacją PlayStation 2.

Oczywiście są rejony, w których POCO F3 odstaje od swoich rywali. Przede wszystkim – aparat w kwestii rozdzielczości. 48 Mpix w głównej kamerce, a także 20 Mpix w trybie selfie, to troszkę za mało, by powojować na tej arenie. Zauważalna jest również druga najsłabsza bateria w dzisiejszym rankingu – 4520 mAh. Szybkie ładowanie 35W ratuje tutaj sprawę, choć mogło być lepiej.

POCO F3 ma jednak kilka asów w rękawie, pomijając potworne komponenty do gier. Smartfon Xiaomi może się pochwalić wyświetlacz o odświeżaniu 120 Hz, jako jeden z dwóch dzisiejszych pretendentów. Oprócz tego – norma odporności IP53, która nie jest oczywista w tym segmencie cenowym. Niepocieszeniem będzie brak wejścia na karty microSD oraz 3,5 mm jacka audio. Cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda?

Motorola Edge 20 Lite

Tam, gdzie POCO F3 kuleje, Motorola Edge 20 Lite jest zdecydowanie liderem. Główny aparat z rozdzielczością 108 Mpix to niewątpliwie rzecz, która nie powinna umknąć fanom fotografii. Ultraszeroki aparat mógłby być za to nieco lepszy, tutaj zaledwie spotykamy się z 8 Mpix, o kącie widzenia 118°. Kamerka selfie daje radę – 32 Mpix do pstrykania fotek.

Cieszy również obecność 8 GB w departamencie pamięci RAM, choć jest to ewidentne, że aparat zjadł tutaj najwięcej budżetu. Widać to po 128 GB wewnętrznej pamięci, nieco słabszym układzie graficznym, a także braku jakichkolwiek certyfikatów odporności. A skoro jesteśmy już przy ekranie, to 90 Hz, jeśli mowa o odświeżaniu.

Cieszy obecność na pokładzie akumulatora o pojemności 5000 mAh. Do tego również wsparcie 5G, a także slot kart microSD oraz 3,5 mm jack audio. Jak już wspomniałem na początku – nie zawodzi tam, gdzie robi to POCO F3. Kwestia indywidualnych preferencji i priorytetów.

Samsung Galaxy M52 5G

Czasami odnoszę wrażenie, że linia urządzeń Samsung Galaxy M jest po części ukrywanym przez koreańską korporację sekretem, a jednocześnie nagrodą dla najbardziej zaangażowanych użytkowników smartfonów. Galaxy M52 5G jest naprawdę ciekawym modelem.

Wsparcie dla technologii 5G, ekran Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, a także całkiem kompetentny Snapdragon 778G. Brzmi to nieźle, zwłaszcza, jeśli zestawimy z przeważającym dzisiaj aparatem o rozdzielczości 64 Mpix. Zdecydowanie cieszy również ten ultraszeroki wraz z macro – kolejno 12 Mpix oraz 5Mpix. Temu wszystkiemu kroku dotrzymuje bateria 5000 mAh, czyli taka sama, jak w przypadku Moto Edge 20 Lite.

Z naczelnych braków wyróżniłbym 3,5 mm jack audio. Jeżeli zdecydujecie się na ten model, konieczne będzie przejście na słuchawki bezprzewodowe. Nie uświadczycie tu również jakichkolwiek certyfikatów odporności. Warto mieć też na uwadze 6 GB pamięci RAM. Mimo wszystko jednak, wybrałbym to urządzenie względem następnej propozycji Samsunga.

Samsung Galaxy A52

No i tutaj zaczynają się schody. Choć Samsung Galaxy A52 jest zdecydowanie bardziej popularnym modelem w tej półce cenowej, trudno jest mi z większą sympatią patrzeć w jego stronę, mając na uwadze poprzedni prezentowany smartfon. Przede wszystkim – brak wsparcia dla 5G. Zbyt szybko staje się ona naszą codziennością, by móc ją całkowicie zignorować w 2022 roku. Choć mniejszy rozmiar – 6,5 cala – może tutaj zachęcać, jest jeszcze kilka innych kwestii.

Odświeżanie? 90 Hz – wystarczające, ale wypadające blado względem 120 Hz. Podobnie, jak w przypadku Samsunga Galaxy M52 5G, RAM to 6 GB, a pamięć wewnętrzna to 128 GB. Wiele i niewiele, w zależności od częstotliwości robienia zdjęć. Tutaj jest porównywalnie z wcześniej omawianym modelem, choć Galaxy A52 dodaje użytkownikowi czujnik głębi 5 Mpix. Intryguje również głośnik stereo, a także czytnik linii papilarnych, umieszczony pod ekranem, dość wyjątkowo jak na tę półkę cenową.

W jego klasyfikacji nie pomaga również słabszy Snapdragon 720 G, a także bateria o pojemności 4500 mAh. Jeśli jednak zależy Wam na wytrzymałości, mamy tutaj certyfikat IP67 – najlepszy w dzisiejszym zestawieniu. Moja sugestia będzie taka, że jeśli kiedyś uda się go wyrwać w niższej cenie, to będzie to całkiem dobry wybór.

OPPO Reno5 Lite

Ostatni, choć wcale nie najgorszy. Smartfon OPPO przypadnie do gustu przede wszystkim tym, którzy uważają, że telefony obecnie są zbyt duże. Zaledwie 6,43 cala przy kompetentnym ekranie AMOLED. Lecz tutaj uwaga – odświeżanie w postaci 60 Hz. O ile jest to liczba, którą uwielbiam widzieć w przypadku gier konsolowych, tak w smartfonach pozostawia wiele do życzenia.

Dalej również średnio. 8 GB RAM przy wbudowanej pamięci 128 GB – wartości z dwóch różnych światów. Aparat może przybić piątkę z POCO F3. Główny 48 Mpix wymięka tutaj przy 108 Mpix z Motoroli Edge 20 Lite. Nie pociesza również brak wsparcia dla technologii 5G oraz najsłabsza w zestawieniu bateria – 4310 mAh.

Miłym dodatkiem będzie za to obecność slotu kart microSD, a także 3,5 mm jack audio. Jest to również najlżejszy z dzisiejszych smartfonów, ponieważ OPPO Reno5 Lite waży tylko 172 g. Ekran AMOLED zawstydza urządzenie Motoroli, a czytnik linii papilarnych znajdzie się również pod ekranem. Sprzętowo średnio, choć praktycznie całkiem nieźle. Więcej na jego temat znajdziecie w obszernej recenzji.

Na koniec – tabelka

Wiecie jak to jest – tabelka być musi. Poniżej znajdziecie pełne parametry omawianych dzisiaj smartfonów, oparte o dane poszczególnych producentów. Mam nadzieję, że dzięki temu jeszcze łatwiej podejmiecie najlepszą decyzję zakupową.

model POCO F3 Motorola Edge 20 Lite Samsung Galaxy M52 5G Samsung Galaxy A52 OPPO Reno5 Lite ekran 6,67 cali, AMOLED, 120 Hz, 2400 x 1080, 395 ppi 20:9 6,7 cali, OLED, 90 Hz, 2400 x 1080, 385 ppi, 20:9 6,7 cali, Super AMOLED, 120 Hz, 2400 x 1080, 393 ppi, 20:9 6,5 cala, Super AMOLED, 90 Hz, 2400 x 1080, 407 ppi, 20:9 6,43 cala, AMOLED 60 Hz, 2400 x 1080, 409 ppi, 20:9 procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G MediaTek Dimensity 720 5G Qualcomm Snapdragon 778G 5G Qualcomm Snapdragon 720G MediaTek Helio P95 GPU Adreno 650 Mali-G57 MC3 Adreno 642L Adreno 618 PowerVR GM9446 RAM 8 GB 8 GB 6 GB 6 GB 8 GB pamięć 256 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB system Android 11 (z nakładką MIUI 12.5.6 dla POCO) Android 11 Android 11 (z nakładką One UI 3.1) Android 11 (z nakładką One UI 3.1) Android 11 (z nakładką ColorOS11) aparat główny – 48 Mpix, f/1.8

ultraszeroki – 8 Mpix, f/2.2

macro – 5 Mpix, f/2.4 główny – 108 Mpix, f/1.9

ultraszeroki – 8 Mpix, f/2.2

czujnik głębi – 2 Mpix, f/2.4 główny – 64 Mpix, f/1.8

ultraszeroki – 12 Mpix, f/2.2

macro – 5 Mpix, f/2.4 główny – 64 Mpix, f/1.8

ultraszeroki – 12 Mpix, f/2.2,

macro – 5 Mpix, f/2.4

czujnik głębi – 5 Mpix, f/2.4

główny – 48 Mpix, f/1.7

ultraszeroki – 8 Mpix, f/2.2,

macro – 2 Mpix, f/2.4

czujnik głębi – 2 Mpix, f/2.4 kamerka 20 Mpix, f/2.5 32 Mpix, f/2.3 32 Mpix, f/2.2 32 Mpix, f/2.2 32 Mpix, f/2.4 bateria 4520 mAh 5000 mAh 5000 mAh 4500 mAh 4310 mAh 5G TAK TAK TAK NIE NIE NFC TAK TAK TAK TAK TAK USB Type-C 2.0 Type-C 2.0 Type-C 2.0 Type-C 2.0 Type-C 2.0 microSD NIE TAK TAK TAK TAK dual SIM TAK TAK TAK TAK TAK 3.5 mm jack audio NIE TAK NIE TAK TAK głośniki STEREO MONO MONO STEREO MONO biometria z boku z boku z boku pod ekranem pod ekranem wymiary 163.7 x 76.4 x 7.8 mm 165.9 x 76 x 8.3 mm 164.2 x 76.4 x 7.4 mm 159.9 x 75.1 x 8.4 mm 160,1 x 73,2 x 7,8 mm waga 196 g 185 g 173 g 189 g 172 g norma odporności IP53 (kurz i zachlapania) BRAK BRAK IP67 (pyłoszczelność, zanurzenie w wodzie) BRAK cena na wolnym rynku 1399 złotych 1399 złotych 1399 złotych 1399 złotych 1399 złotych oferta Media Expert *KLIK* *KLIK* *KLIK* *KLIK* *KLIK*

Faworytów jest wielu

Nie będę ukrywał, moje 1399 złotych poszłoby dzisiaj na POCO F3. Aparat nie jest aż tak istotną dla mnie funkcją, by poświęcić na to fenomenalne bebechy tego urządzenia. Ci, którzy czytają Tabletowo wiedzą, że jestem graczem z krwi i kości. Mój wybór zwyczajnie nie mógł być inny.

Dzisiejsza batalia była jednak jedną z najbardziej zaciekłych, zwłaszcza, jeśli spojrzymy wyżej na ceny smartfonów. Trudno znaleźć urządzenie, które kosztuje mniej niż 1400 złotych, a będzie w stanie pobić się porządnie z dzisiejszymi kandydatami.

A może właśnie macie jakieś lepsze propozycje? Jeśli tak, to zapraszam do dyskusji w komentarzach!