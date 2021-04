Promocja, której nie można przegapić! Xiaomi będzie sprzedawać mocarnego POCO F3 za 1399 złotych!

Już za kilka dni ruszy akcja błyskawicznej sprzedaży POCO F3, które niedawno debiutowało w Polsce. Już bazowe ceny były znakomite, ale teraz jedna z wersji smartfona będzie dostępna za niewielkie pieniądze!

POCO F3 w tej cenie to marzenie

Jeśli komuś zależy na topowej wydajności smartfona, ale jednocześnie nie ma zamiaru płacić dwóch, trzech czy czterech tysięcy złotych za flagowce z przesadnie wysokimi cenami, powinien zainteresować się akcją organizowaną przez sklep Xiaomi na Allegro. Już w najbliższy poniedziałek znajdziemy tam model POCO F3 w wersji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej za 1399 złotych! To obniżka rzędu 200 złotych względem podstawowej ceny, co przy smartfonie o tej wartości jest sporą okazją.

Sprzedaż rozpocznie się w poniedziałek 12 kwietnia na Allegro.pl. Godzina uruchomienia flash sale nie jest znana, co pomoże przynajmniej częściowo zmniejszyć obciążenie serwerów w wypadku zbyt dużej liczby chętnych. Oczywiście pula urządzeń przeznaczonych na promocję jest ograniczona, więc POCO F3 rozejdzie się zapewne w mgnieniu oka – co zresztą jest zgodne z ideą błyskawicznych wyprzedaży. Warto jednak spróbować szczęścia, bo w tej cenie po Xiaomi POCO F3 po prostu nie ma konkurencji.

Specyfikacja POCO F3

Jeśli wciąż nie jesteśmy przekonani do POCO F3, to warto przypomnieć niektóre elementy specyfikacji smartfona.

Najważniejszym z nich jest zastosowany procesor – to Snapdragon 870 – to pod względem wydajności, obecnie drugi po flagowym Snapdragonie 888 układ Qualcomma. 3,2 GHz surowej mocy – nie ma zadań, które byłyby dla tego układu niemożliwe. Do tego należy dodać, że zastosowano tu pamięć RAM LPDDR5, zaś pamięć wewnętrzna to szybkie kości UFS 3.1. Nie zabrakło także wsparcia Wi-Fi 6 czy modemu 5G.

POCO F3 (źródło: POCO)

Jasny ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala odświeżany jest z częstotliwością 120 Hz, a podwójne głośniki zapewniają bardzo dobre wrażenia z gier czy filmów. Całość zasilana jest baterią 4520 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

Zestaw aparatów to:

48 Mpix (f/1.79, Sony IMX 582)

8 Mpix (f/2.2, szerokokątny)

5 Mpix (f/2.4, telemakro)

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czyhać w poniedziałek na pojawienie się promocji na stronie Allegro! Szkoda by było zmarnować tak dobrą okazję!