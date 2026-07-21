Taki będzie iPhone 18 Pro. Są nowe informacje

Chociaż iPhone 18 Pro zostanie oficjalnie zaprezentowany dopiero we wrześniu 2026 roku, już dziś wiadomo, jakie nowości przyniesie. YouTuber, którego Apple pozwało za wyciek dotyczący iOS 26, dostarczył solidną dawkę informacji na temat nowego smartfona firmy z Cupertino.

Taki będzie iPhone 18 Pro

Jon Prosser twierdzi, że największą nowością i elementem, który wyróżni smartfon iPhone 18 Pro, będzie zmienna przysłona w aparacie głównym na panelu tylnym. Pozwoli ona zwiększyć lub zmniejszyć ilość padającego na matrycę światła (odpowiednio tam, gdzie jest go mniej oraz więcej), co powinno przełożyć się na wyższą jakość rejestrowanych materiałów.

W tym portretów, gdyż zmienna przysłona ma zapewnić również dokładniejszy efekt bokeh – iPhone 18 Pro powinien lepiej radzić sobie dzięki niej z rozpoznawaniem krawędzi, z czym smartfony (nie tylko Apple) często miewają problemy. Ponadto, jak twierdzi Prosser, można też oczekiwać prawdziwie głębokiej głębi ostrości na zdjęciach krajobrazu i makro, ponieważ przynajmniej większa część takich fotografii, w tym tło, będzie ostra.

Aparat ze zmienną przysłoną zostanie jednak umieszczony na podobnej wyspie jak w iPhone 17 Pro. Powtórzy się też jedna wersja kolorystyczna – srebrna, do której dołączą jasnoniebieska, ciemnoszara i wiśniowa. Obudowa pozostanie aluminiowa.

Duża zmiana zajdzie również na przodzie, ponieważ Dynamiczna Wyspa po raz pierwszy zostanie zwężona, a także we wnętrzu, gdyż iPhone 18 Pro otrzyma procesor Apple A20 Pro – pierwszy SoC firmy z Cupertino, produkowany z wykorzystaniem 2-nm procesu technologicznego.

iPhone 18 Pro (źródło: fpt. | YouTube)

Jon Prosser twierdzi, że dzięki przejściu z 3 do 2 nm wydajność względem Apple A19 Pro zwiększy się o blisko 15%, a wydajność energetyczna o 30%. Ponadto Amerykanie mieli zdecydować się na zintegrowanie RAM na tym samym waflu co CPU, GPU i NPU.

Do tego iPhone 18 Pro otrzyma autorski chip C2 z obsługą 5G przez satelitę oraz akumulator o pojemności 4288 mAh lub 5567 mAh (w wersji z dopiskiem „Max”).

Kiedy premiera iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max?

Według Marka Gurmana z Bloomberga premiera iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max odbędzie się we wtorek, 8 września lub środę, 9 września 2026 roku. Razem z nimi zadebiutuje też pierwszy składany smartfon Apple iPhone Ultra oraz smartwatche Apple Watch series 12 (z nielicznymi nowościami) i Apple Watch Ultra 4 (który ma przynieść istotne zmiany).