Xiaomi szykuje smartwatche dla oszczędnych. Całkiem zgrabne

Dopiero co, bo w maju 2026 roku odbyła się polska premiera zegarka Redmi Watch 6 w wersji podstawowej oraz bardziej wypasionej – wzbogaconej o moduł NFC umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych. Teraz zaś pojawiły się informacje, że Xiaomi pracuje nad kolejnymi dwoma modelami z tej serii, obdarzonymi dopiskami Active oraz Lite. Nie byłoby to większym zaskoczeniem, bo w ten sposób działa to już od kilku generacji.

Nadciągają nowe smartwatche Xiaomi: Redmi Watch 6 Active i Redmi Watch 6 Lite

Dwa nadchodzące modele będą propozycjami kierowanymi do osób o mniejszych wymaganiach. Nie chcę powiedzieć, że będą wykastrowane, ale zarówno pod względem funkcjonalności, jak i jakości należy oczekiwać niższego poziomu niż w przypadku podstawowego Redmi Watcha 6.

Według nieoficjalnych doniesień, Redmi Watch 6 Active będzie miał 1,85-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 390×450 pikseli, a Redmi Watch 6 Lite – ekran o przekątnej 1,96 cala i rozdzielczości 410×502 piksele. W obu przypadkach mowa jest o prostokątnym panelu AMOLED. Do tego jeden i drugi zegarek zaoferuje akumulator o pojemności 470 mAh, a wariant z dopiskiem Lite dorzuci jeszcze GPS.

Redmi Watch 6 Active (źródło: 91mobiles)

Oba urządzenia pozwolić mają na wiarygodny monitoring zdrowia, kondycji i aktywności. Wspomina się o ponad 140 trybach treningowych, pomiarze pulsu i saturacji, zliczaniu kroków, kilometrów i spalonych kalorii oraz czuwaniu nad czasem i jakością snu.

Redmi Watch 6 Lite (źródło: 91mobiles)

O ile tańsze będą nowości Xiaomi od modelu podstawowego?

Jeśli chodzi o ceny, to źródło tych rewelacji, czyli serwis 91mobiles podaje, że Redmi Watch 6 Active w naszej części świata ma kosztować 50 euro (równowartość ~215 złotych), a Redmi Watch 6 Lite – 60 euro (~260 złotych).

Przypomnę tylko na koniec, że podstawowy model Redmi Watch 6 w strefie euro jest wyceniany na 100 euro (~435 złotych), a w Polsce kosztuje 450-500 złotych. Oferuje 2,07-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 432×514 pikseli i ma akumulator o pojemności 550 mAh (zapewniający do 12 dni normalnego korzystania). Pozwala skorzystać z pełnego pakietu funkcji monitoringowych, dorzucając do tego jeszcze aplikacje przydatne na co dzień.