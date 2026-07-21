Kiedy 14 lipca 2026 roku Xiaomi zaprezentowało serię Redmi Note 17, wśród smartfonów, które składają się na nią, zabrakło Redmi Note 17 Pro Max. Taki model jednak ostatecznie trafi na rynek – potwierdza to solidny dowód.

Jest dowód, że smartfon Redmi Note 17 Pro Max również trafi na rynek

Przedpremierowe przecieki wskazywały, że chiński producent zaprezentuje od razu trzy modele z serii Redmi Note 17, lecz finalnie oficjalnej premiery doczekały się tylko dwa: Redmi Note 17 i Redmi Note 17 Pro. Smartfon Redmi Note 17 Pro Max ostatecznie jednak również zadebiutuje. Pojawił się solidny dowód na to.

Redmi Note 17 i Redmi Note 17 Pro (źródło: Xiaomi)

W bazie National Broadcasting and Telecommunications Commission w Tajlandii proces certyfikacji przeszedł bowiem smartfon Redmi Note 17 Pro Max 5G o numerze modelu 2609FRA74G. Ta ostatnia wskazuje, że jest on skierowany na rynek globalny, a premiera prawdopodobnie jest zaplanowana na wrzesień 2026 roku.

Wyczekiwany smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro nie zawiedzie klientów

Rynkowa premiera Redmi Note 17 Pro Max to niejedyna pozytywna wiadomość. Przecieki wskazują bowiem, że będzie to atrakcyjnie wyposażony model, choć niektórych może zniechęcić do niego jego rozmiar, ponieważ ten smartfon Xiaomi ma być wyposażony w ekran OLED o przekątnej aż 7 cali (podobnie jak Redmi Note 17).

Wyświetlacz ma cechować się również rozdzielczością 1,5K i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz. Na przodzie znajdzie się też 32 Mpix aparat z sensorem Samsung S5KKDS, natomiast na tyle aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix z matrycą Samsung Isocell HP5 oraz 8 Mpix z sensorem OmniVision OV8F10 i obiektywem ultraszerokokątnym.

Ponadto smartfon Redmi Note 17 Pro Max będzie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 7500, od 8 do 12 GB RAM, od 256 do 512 GB pamięci wbudowanej, moduł NFC oraz akumulator o pojemności 9210 mAh. W Chinach model ten zaoferuje natomiast baterię 10000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W.

Do tego cała konstrukcja ma cechować się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP68.