Samsung rzuca karty na stół. 7 lat po Apple

Już jutro odbędzie się kolejne wielkie wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked, podczas którego Samsung zaprezentuje swoje najnowsze urządzenia. Tuż przed tą imprezą światło dzienne ujrzała karta kredytowa stworzona z myślą o największych fanach marki.

Samsung ma swoją kartę kredytową. Idealną na zakupy w jego sklepie

Minęło już siedem lat od momentu, gdy na rynku pojawiła się karta kredytowa Apple Card. Tyle czasu zajęło firmie Samsung dogonienie amerykańskiego konkurenta i zaoferowanie swoim fanom podobnego rozwiązania.

Dla nikogo nie będzie raczej wielkim zaskoczeniem, kiedy napiszę, że karta Samsunga ma być najlepszym środkiem płatniczym do kupowania produktów… Samsunga. Warto jednak przyjrzeć się temu, dlaczego tak ma być. Otóż za zakupy dokonane w jego sklepie użytkownik odzyska 5% wydanych pieniędzy – przykładowo: kupując składany smartfon Galaxy Z Fold 7 za 1500 dolarów, na konto wraca 75 dolarów. Co więcej, za zakupy o wartości 2000 dolarów, dokonane w ciągu pierwszych 90 dni od aktywacji karty, Samsung zwróci 200 dolarów.

Poza tym jeszcze użytkownicy mogą liczyć na cashback w wysokości 3% za zakupy dokonane przy użyciu wirtualnej karty podpiętej w aplikacji Samsung Wallet, 2% zwrotu za płatności w serwisach streamingowych (takich jak Netflix czy Spotify) oraz symboliczny 1% za wszystkie pozostałe zakupy.

Karta kredytowa Samsung (fot. Samsung)

Użytkownicy karty otrzymują dodatkowo rabat w wysokości 20% na lojalnościowo-gwarancyjnej platformie Samsung VIP Advantage.

To nie przypadek, że karta będzie dostępna od 22 lipca 2026 roku

Karta będzie dostępna od 22 lipca 2026 roku i zdecydowanie nie jest to przypadek, bo tego samego dnia odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked – tym razem w Londynie. Południowokoreański producent zaprezentuje podczas tej imprezy swoje składane smartfony nowej generacji, czyli Samsung Galaxy Z Fold 8 („Wide”), Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 (które nie mają przed nami już zbyt wielu tajemnic), a także smartwatche Samsung Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2.

Zainteresowani klienci wyrobią kartę online albo też w dowolnym sklepie Samsunga. Nie będzie ona jednak dostępna w Polsce – przynajmniej na razie. Projekt realizowany jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, gdzie partnerem producenta z Korei Południowej jest Barcalys US Consumer Bank.