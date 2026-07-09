mPrawo jazdy w Polsce wygrało z Bułgarią. Liczby imponują

Wiesz co łączy Bułgarię, Serbię, Nikaraguę i Republikę Środkowoafrykańską? Według najnowszych statystyk każdemu z tych krajów brakuje niewiele, ale ostatecznie żaden z nich nie ma 7 milionów mieszkańców. Tymczasem właśnie tyle osób ma już mPrawo jazdy.

Już 7 milionów Polaków ma mPrawo jazdy

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że mPrawo jazdy ma już 7 milionów kierowców w Polsce. Oznacza to, że już blisko co piąty Polak korzysta z elektronicznej wersji dokumentu, uprawniającego do prowadzenia pojazdów, dostępnej w aplikacji mObywatel.

Liczba ta zdecydowanie robi wrażenie – podobnie jak fakt, że aplikacja mObywatel ma już ponad 12 milionów użytkowników, jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji w maju 2026 roku. Poza mDowodem osobistym największą popularnością cieszą się właśnie mPrawo jazdy oraz usługa Moja Pojazdy, z której korzysta 4,5 miliona osób. Duże zainteresowanie wzbudza również funkcja zastrzegania numeru PESEL.

Aplikacja mObywatel na iPhone (fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Moje Pojazdy to moduł pozwalający na szybkie uzyskanie danych samochodu bez konieczności sięgania po dowód rejestracyjny. Poza tym kierowcy mogą również skorzystać w aplikacji mObywatel z usługi mStłuczka (do wymiany danych i generowania oświadczeń), skontrolować stan punktów karnych i prześledzić mandaty oraz sprawdzić termin ważności OC, a podczas zakupu nowego pojazdu – zerknąć na jego historię.

Istnieje również możliwość dodania tymczasowego prawa jazdy, dzięki czemu za kierownicą można legalnie usiąść zaraz po zdanym egzaminie – jeszcze zanim odbierze się fizyczny dokument.

7 MILIONÓW KIEROWCÓW Z mPRAWEM JAZDY ‼️🎉



To nie wszystko, co @mObywatelGOV oferuje kierowcom! 👇



🚙 Moje Pojazdy – dane auta zawsze pod ręką, bez szukania dowodu rejestracyjnego



🚨 mStłuczka – kolizja? Oświadczenie gotowe w kilka minut, bez papieru



⚠️ Punkty karne –… — Dariusz Standerski (@DStanderski) July 8, 2026

Aplikacja mObywatel zyskuje kolejne funkcje

Sama aplikacja natomiast jest nieustannie rozwijana. Tylko w ostatnich tygodniach mObywatel zyskał funkcję zgłaszania wyjazdu zagranicznego, a do tego umożliwia zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej z poziomu smartfona. Dodatkowo aplikacja mObywatel została wzbogacona o e-Doręczenia – usługę, z której korzystają już ponad 4 miliony Polaków.