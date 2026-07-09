mPrawo jazdy w Polsce wygrało z Bułgarią. Liczby imponują

Wiesz co łączy Bułgarię, Serbię, Nikaraguę i Republikę Środkowoafrykańską? Według najnowszych statystyk każdemu z tych krajów brakuje niewiele, ale ostatecznie żaden z nich nie ma 7 milionów mieszkańców. Tymczasem właśnie tyle osób ma już mPrawo jazdy.
Już 7 milionów Polaków ma mPrawo jazdy
Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że mPrawo jazdy ma już 7 milionów kierowców w Polsce. Oznacza to, że już blisko co piąty Polak korzysta z elektronicznej wersji dokumentu, uprawniającego do prowadzenia pojazdów, dostępnej w aplikacji mObywatel.
Liczba ta zdecydowanie robi wrażenie – podobnie jak fakt, że aplikacja mObywatel ma już ponad 12 milionów użytkowników, jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji w maju 2026 roku. Poza mDowodem osobistym największą popularnością cieszą się właśnie mPrawo jazdy oraz usługa Moja Pojazdy, z której korzysta 4,5 miliona osób. Duże zainteresowanie wzbudza również funkcja zastrzegania numeru PESEL.
Moje Pojazdy to moduł pozwalający na szybkie uzyskanie danych samochodu bez konieczności sięgania po dowód rejestracyjny. Poza tym kierowcy mogą również skorzystać w aplikacji mObywatel z usługi mStłuczka (do wymiany danych i generowania oświadczeń), skontrolować stan punktów karnych i prześledzić mandaty oraz sprawdzić termin ważności OC, a podczas zakupu nowego pojazdu – zerknąć na jego historię.
Istnieje również możliwość dodania tymczasowego prawa jazdy, dzięki czemu za kierownicą można legalnie usiąść zaraz po zdanym egzaminie – jeszcze zanim odbierze się fizyczny dokument.
7 MILIONÓW KIEROWCÓW Z mPRAWEM JAZDY ‼️🎉— Dariusz Standerski (@DStanderski) July 8, 2026
To nie wszystko, co @mObywatelGOV oferuje kierowcom! 👇
🚙 Moje Pojazdy – dane auta zawsze pod ręką, bez szukania dowodu rejestracyjnego
🚨 mStłuczka – kolizja? Oświadczenie gotowe w kilka minut, bez papieru
⚠️ Punkty karne –…
Aplikacja mObywatel zyskuje kolejne funkcje
Sama aplikacja natomiast jest nieustannie rozwijana. Tylko w ostatnich tygodniach mObywatel zyskał funkcję zgłaszania wyjazdu zagranicznego, a do tego umożliwia zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej z poziomu smartfona. Dodatkowo aplikacja mObywatel została wzbogacona o e-Doręczenia – usługę, z której korzystają już ponad 4 miliony Polaków.