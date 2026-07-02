Z tej funkcji aplikacji mObywatel warto skorzystać. Szczególnie w wakacje (ale nie tylko)

Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o funkcję, z której zdecydowanie warto skorzystać. Szczególnie w wakacje, jednak nie tylko.

Z tej funkcji aplikacji mObywatel warto skorzystać. Szczególnie w wakacje, jednak nie tylko

W ostatnich dniach czerwca 2026 roku aplikacja mObywatel wzbogaciła się o nowe funkcje dla osób prowadzących działalność gospodarczych oraz chcących zgłosić nieprawidłowość do sanepidu i sprawdzić ważność OC pojazdu na dzień. Dodano również możliwość wygenerowania legitymacji doktoranta i dyplomu ukończenia studiów (w tym doktoranckich). Ponadto pojawiła się możliwość korzystania z e-Doręczeń.

Również w ubiegłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że do końca czerwca 2026 roku aplikacja mObywatel umożliwi zgłaszanie podróży zagranicznych w systemie Odyseusz, aczkolwiek akurat ta funkcja została oficjalnie zaanonsowana dopiero dzisiaj, 2 lipca 2026 roku. Zdecydowanie warto z niej skorzystać – nie tylko w wakacje, lecz przez cały rok.

Zgłaszanie wyjazdów zagranicznych w aplikacji mObywatel już dostępne. Dlaczego warto to zrobić?

Mimo że nie jest to obowiązkowe, zdecydowanie warto zgłosić wyjazd za granicę w systemie Odyseusz, szczególnie gdy jest to teraz możliwe za pośrednictwem aplikacji mObywatel na smartfonie, a nie wyłącznie poprzez rządową stronę internetową.

System Odyseusz zawiera aktualne informacje dotyczące bezpieczeństwa i podróżowania w poszczególnych krajach świata. Po zgłoszeniu wyjazdu zagranicznego, w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, obywatel Polski może szybciej uzyskać pomoc.

Zgłoszenie wyjazdu zagranicznego w systemie Odyseusz sprawi bowiem, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie wiedziało, że dana osoba znajduje się w miejscu, gdzie sytuacja stała się niebezpieczna i dzięki temu mogło skontaktować się z nią czy udzielić jej niezbędnych informacji oraz pomocy przez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.

Wysyłane mogą być też SMS-y i e-maile z informacjami o pojawiających się zagrożeniach. Ponadto system Odyseusz pozwala zasubskrybować informacje o danym kraju – wówczas użytkownik aplikacji mObywatel będzie otrzymywał powiadomienia push z ważnymi komunikatami.

Aplikacja mObywatel pozwala również dodać do zgłoszenia dzieci (powiązane z numerem PESEL użytkownika) oraz przeglądać, edytować i usuwać zgłoszone wcześniej podróże. System Odyseusz jest dostępny w zakładce Usługi, w sekcji Podróże.