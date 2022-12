Odzyskanie konta na Instagramie będzie łatwiejsze. Pomoże nowe narzędzie

Instagram ogłosił kilka nowych funkcji, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa. Uwagę zwraca przede wszystkim narzędzie, które pomoże odzyskać zhakowane konto.

Odzyskanie zhakowanego konta na Instagramie

Niestety, zabezpieczenia dostępne na platformie należącej do amerykańskiego konglomeratu Meta, a przede wszystkim brak ostrożności i błędy popełniane przez użytkowników sprawiają, że problem skradzionych kont jest dość powszechny. W związku z tym firma zdecydowała się wprowadzić narzędzie, które ma pomóc w odzyskaniu dostępu do utraconego konta.

Nowe narzędzie jest już dostępne pod adresem instagram.com/hacked i możemy z niego skorzystać zarówno na smartfonie, tablecie, jak i komputerze. Po przejściu na wspomnianą stronę pomocy mamy kilka opcji do wyboru:

moje konto zostało zaatakowane przez hakera,

nie pamiętam hasła,

kod logowania został wysłany pod numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, do którego nie mam dostępu,

ktoś utworzył konto przy użyciu mojego imienia i nazwiska lub moich zdjęć bądź danych,

moje konto zostało wyłączone,

inna odpowiedź.

Jeśli przykładowo padliśmy ofiarą hakera i ktoś przejął kontrolę nad naszym kontem, to po wybraniu odpowiedniej odpowiedzi, a także wykonaniu szeregu kroków, będziemy mogli odzyskać dostęp do konta. Jeśli mamy wiele kont powiązanych z naszymi danymi, to oczywiście dostępna jest opcja wybrania konta, które wymaga wsparcia.

Instagram dodaje, że na początku tego roku zaczął testować nowy sposób, który umożliwia użytkownikom poproszenie znajomych o potwierdzenie tożsamości, aby pomóc w odzyskaniu dostępu do konta. Teraz opcja jest dostępna dla wszystkich. Jeśli więc stracimy dostęp do konta, to będziemy mogli wybrać dwóch znajomych, aby zweryfikować naszą tożsamość i docelowo odzyskać swoje konto.

Zapobieganie włamaniom zanim do nich dojdzie

Instagram poinformował również, że prowadzone są testy sposobów zapobiegania włamaniom, zanim do nich dojdzie. Po pierwsze usuwane są konta, które zautomatyzowane systemy uznają za złośliwe, w tym konta podszywające się pod inne osoby, co jest sprzeczne z regulaminem i wytycznymi serwisu społecznościowego.

Po drugie firm zauważa, że nieuczciwi użytkownicy i hakerzy często nie od razu wykorzystują fałszywe konta w złośliwy sposób – przykładowo mogą w pierwszej fazie ataku tylko wysłać zaproszenie do znajomych i później przez dłuższy czas nic więcej nie robić. W związku z tym Instagram testuje funkcję wysyłania ostrzeżeń, jeśli konto, co do którego są podejrzenia, że może podszywać się pod kogoś, poprosi użytkownika o obserwowanie.

Ponadto wysyłane będą ostrzeżenia, jeśli konto, które może podszywać się pod firmę, wyśle do użytkownika wiadomość bezpośrednią. Rozwiązanie ma być testowane w nadchodzących miesiącach.

Instagram będzie jeszcze wyświetlał niebieską odznakę zweryfikowanych kont w większej liczbie miejsc. Teraz zobaczymy ją również w relacjach i wiadomościach na czacie, a wkrótce także w sekcji aktualności. Dzięki temu szybciej zweryfikujemy, czy mamy do czynienia z prawdziwym kontem.