Motorola przedstawia fajny i tani smartfon z 5G

Tani smartfon z 5G, cechujący się przy tym przyzwoitą wydajnością i wysoką jakością wykonania. Jeśli brzmi to jak coś, co mogłoby Cię zainteresować, to chodź i przeczytaj nieco więcej na temat modelu Motorola Moto G45 5G, który właśnie zadebiutował na rynku.

Motorola Moto G45 5G brzmi jak fajny, a przy tym tani smartfon z 5G

Najważniejsze informacje na jego temat wyciekły już tydzień temu. Teraz wreszcie model Motorola Moto G45 5G oficjalnie ujrzał światło dzienne. To stosunkowo tani smartfon dla osób, którym zależy na względnie wysokiej wydajności i łączności 5G. Brzmi jak niezła alternatywa dla Moto G54 5G oraz Moto G34 5G, którego test sprzed paru miesięcy wspominam wyjątkowo ciepło.

fot. producenta

Sercem tego urządzenia jest (niedawno wypuszczony) procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Jego specyfikacja niemal w 100% pokrywa się z parametrami Snapdragona 695, który pomimo wieloletniej obecności na rynku wyśmienicie spisywał się we wspomnianym tu już modelu Moto G34 5G. Producent dorzuca do tego 4 lub 8 GB RAM typu LPDDR4X oraz 128 GB pamięci masowej (niestety w formacie UFS 2.2, ale zastosowany tu układ SoC nie pozwala na więcej).

Motorola Moto G45 5G ma również na pokładzie akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 18 W (poprzez dołączoną do zestawu ładowarkę). Szkoda, że producent nie pokusił się w tym kontekście o coś więcej. Jeśli zaś chodzi o możliwości fotograficzne, to z tyłu urządzenia znajdują się dwa „oczka”: główny aparat 50 Mpix (f/1.8) oraz 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Z przodu zainstalowana została kamera 16 Mpix (f/2.4).

fot. producenta

Ta ostatnia zabiera dla siebie nieco przestrzeni z wyświetlacza IPS o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości 1600×720 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i typowej jasności 500 nitów. Ekran jest także chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass 3. Cała konstrukcja spełnia natomiast wymogi normy IP52.

Oprócz tego producent postarał się jeszcze o boczny czytnik linii papilarnych, głośniki stereo z Dolby Atmos oraz złącza USB-C i mini jack. Całość działa pod kontrolą systemu Android 14 z minimalistyczną nakładką My UX, rozszerzającą funkcjonalność między innymi o obsługę praktycznych gestów. Gorsza wiadomość jest taka, że użytkownicy mogą liczyć na zaledwie jedną (sic) aktualizację systemu i 3 lata wsparcia w kontekście bezpieczeństwa.

Co to znaczy „tani”?

Jak na razie smartfon Motorola Moto G54 5G dostępny jest wyłącznie w Indiach, gdzie jego ceny rozpoczynają się od 10999 rupii (równowartość ~505 złotych) za wariant z 4 GB RAM i sięgają 12999 rupii (~600 złotych) za model z 8 GB RAM. Premiera na innych rynkach, jak również w Polsce, wydaje się jednak prawdopodobnym scenariuszem.

Na koniec dodam jeszcze, że do wyboru są trzy kolory: niebieski, magenta i zielony (ale to już pewnie udało Ci się zauważyć na zdjęciach).