Google prezentuje system Android 15! Sprawdź listę nowości

Google z szumem ogłasza premierę nowego wydania swojego najważniejszego systemu operacyjnego. Android 15 zagości niebawem na wielu smartfonach na świecie!

Android 15 – w końcu tu jest

Zwykle było tak, że nową wersję systemu Android poznawaliśmy przy okazji premiery nowych smartfonów Google z serii Pixel. Tym razem było inaczej, bo Pixele 9. generacji są z nami już od połowy sierpnia. Mało tego: zdążyliśmy od tego czasu sprawdzić możliwości zarówno większego Pixela 9 Pro XL, jak i podstawowego Pixela 9. Działają one jednak na Androdzie 14 – co jednak już długo nie potrwa. To dlatego, że Google ogłosiło wydanie Androida 15!

Co nowego znajdziemy w tym wydaniu systemu operacyjnego dla smartfonów? Funkcje, które otrzymamy po aktualizacji, sprowadzają się w gruncie rzeczy do kilku rzeczy. Łatwo więc je wyliczyć.

Nowe funkcje ochrony w razie kradzieży

Nikomu nie życzymy sytuacji, w której smartfon zostaje skradziony. W obliczu takiego nieprzyjemnego zdarzenia trzeba zadbać o swoje dane, by nie zostały wykorzystane przez złodzieja urządzenia.

Smartfon będzie w stanie wykryć kradzież, jeśli „zorientuje się”, że zostało nam wyrwane z dłoni i ktoś próbuje z nim uciec lub odjechać. Wtedy telefon automatycznie się zablokuje. Można też skorzystać z funkcji blokady zdalnej, aby szybko zablokować telefon z dowolnego urządzenia– wystarczy podać numer telefonu i przejść przez prostą kontrolę bezpieczeństwa.

Android 15 wprowadza wzmocnione zabezpieczenia, na wypadek, gdyby złodziej chciał odgadnąć hasło. Na przykład pojawi się dodatkowy wymóg uwierzytelnienia, gdy ktoś będzie próbował usunąć kartę SIM lub wyłączyć funkcję „Znajdź moje urządzenie”. Kilkukrotne nieudane wpisanie hasła poskutkuje zablokowaniem urządzenia, a co za tym idzie – sprzedaż skradzionego sprzętu przez złodzieja będzie utrudniona. Co komu po zablokowanym telefonie?

Co ważne, te funkcje są już dostępne na większości urządzeń z Androidem 10 i nowszym za pośrednictwem aktualizacji systemowej Google Play. Muszą one zostać włączone w ustawieniach.

Android 15 – Ochrona przed kradzieżą (źródło: Google)

Przestrzeń prywatna w Androidzie 15

Funkcja ta zadziała jak cyfrowy sejf. Tworząc przestrzeń prywatną, możemy „wrzucić” do tego sejfu całe aplikacje, które mogą zawierać wrażliwe dane – na przykład apki bankowe, społecznościowe czy randkowe. Jeśli jakiś program znajdzie się na liście przestrzeni prywatnej, to nie pojawi się on na liście ostatnio używanych aplikacji, ani nie otrzymamy z niego powiadomień. Taki sejf będzie zabezpieczany dodatkową koniecznością uwierzytelnienia podczas próby dostępu. Mało tego – w smartfonie można ukryć nawet to, że na swoim telefonie mamy przestrzeń prywatną!

Android 15 – Przestrzeń prywatna (źródło: Google)

Dodatki dla „składańców” i tabletów

Na urządzeniach składanych i tabletach z Androidem 15 będzie teraz można z łatwością przypinać i odpinać pasek aplikacji na ekranie. W ten sposób dowolnie poukładamy sobie ikony tak, by mieć najważniejsze aplikacje zawsze pod ręką.

Pojawi się też opcja parowania aplikacji, co polega na tym, że na większym ekranie otworzymy dwie apki obok siebie, by łatwo przeciągać i upuszczać pliki. Można też zapisać sobie najczęściej używane kombinacje aplikacji, a będą one wyświetlane na

urządzeniu składanym lub tablecie jako pojedyncza ikona aplikacji. Wystarczy tapnąć w taką ikonę, by od razu przejść do widoku podzielonego ekranu – z nimi w roli głównej.

Android 15 – Parowanie aplikacji (źródło: Google) Android 15 – parowanie aplikacji (źródło: Google)

Bezpieczniejsze logowanie i inne drobiazgi

Wśród innych nowości w Androidzie 15 można wymienić:

funkcje ulepszania zdjęć w słabym świetle i ustawienia aparatu działają teraz lepiej w aplikacjach;

aplikacje firm zewnętrznych mają większą kontrolę nad aparatem, na przykład bardziej precyzyjną kontrolę nad lampą błyskową;

aplikacje do przesyłania wiadomości dostarczane przez operatorów mogą korzystać z łączności satelitarnej, aby wysyłać i odbierać wiadomości, gdy brakuje połączenia mobilnego lub Wi-Fi;

w aplikacjach korzystających z kluczy dostępu do uwierzytelniania można teraz zalogować się jednym dotknięciem.

Android 15 – na jakich smartfonach?

W pierwszej kolejności aktualizację do Androida 15 dostaną smartfony i tablet Google: