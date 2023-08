Motorola moto g14 dostępna w Polsce. To ciekawy, tani smartfon

Motorola moto g14 to kolejny z budżetowych smartfonów tego producenta, który już niebawem pojawi się na polskim rynku. Trzeba przyznać, że to urządzenie, które zaskakuje nie tylko swoją dość dobrą (jak na tę półkę cenową) specyfikacją, ale również designem.

Co oferuje budżetowa Motorola moto g14?

Zacznijmy od wyświetlacza. To nie w nim producent szukał oszczędności, ponieważ mamy tutaj 6,5-calowy ekran IPS LCD, który oferuje swoim użytkownikom rozdzielczość Full HD+ i standardowe odświeżanie 60 Hz. Jak na niską półkę, jest nieźle. Trochę gorzej prezentuje się motor napędowy tego smartfona, jednak trzeba na niego patrzeć przez pryzmat ceny i fakt, że nie jest to propozycja dla wymagających, a jedynie do podstawowych zadań.

Sercem moto g14 jest procesor UNISOC T616 wykonany w 12-nm procesie litograficznym, który może rozpędzić się maksymalnie do 2,0 GHz. Wspiera go układ graficzny Arm Mali-G57 M1, 4 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2. Tę pamięć można jednak bez problemu rozbudować, wykorzystując kartę microSD o maksymalnej pojemności 1 TB. Energię do podzespołów dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe TurboPower 15 W.

Warto wspomnieć także o aparatach. W tym budżetowym modelu mamy do czynienia z 50 Mpix aparatem głównym z przysłoną f/1.8. Wykorzystuje on technologię Quad Pixel, która umożliwia łączenie czterech sąsiadujących pikseli w jeden większy. Ponadto na tylnym panelu znalazł się jeszcze dodatkowy, 2 Mpix sensor przeznaczony do zdjęć makro. Nad ekranem jest zaś 8 Mpix aparat do selfie.

Motorola moto g14 (źródło: Motorola)

Na pokładzie znalazły się jeszcze głośniki stereo wspierające technologię Dolby Atmos, co jest naprawdę niecodzienne w przypadku tanich smartfonów. Ponadto do dyspozycji użytkowników producent oddaje też czytnik linii papilarnych, złącze audio 3,5 mm oraz niehybrydowy dual SIM. Warto wspomnieć jeszcze, że moto g14 waży 177 gramów, a jej grubość to niecałe 8 mm. Do tego konstrukcja otrzymała klasę odporności na poziomie IP52.

Cena i dostępność

Motorola moto g14 dostępna będzie w aż czterech wersjach kolorystycznych. Tylny panel dwóch z nich pokrywa wegańska skóra – mowa tu o wariantach blady róż (Pale Lilac) i beżowym (Butter Cream). Z kolei szara (Steel Gray) oraz niebieska (Sky Blue) opcja kolorystyczna oferuje plecki wykonane z tworzywa PMMA. Na początku sierpnia smartfon zadebiutował za rynku indyjskim w cenie 9999 rupii indyjskich, co jest równowartością ~490 złotych.

Wówczas pojawiła się też nieoficjalna informacja, że moto g14 ma pojawić się także w Europie. Okazała się ona prawdą, ponieważ smartfon trafi również na polski rynek. Od 11 sierpnia 2023 roku urządzenie dostępne będzie w ofercie sieci Plus w rekomendowanej cenie detalicznej 699 złotych.