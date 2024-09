W biznesie trzeba być twardym, jak te dwie nowe Motorole

Motorola zaprezentowała dwa nowe smartfony: ThinkPhone25 oraz odnowiony model Moto G75 5G. Oba spełniają normy wytrzymałości MIL-STD-810H. Bo biznes is biznes.

Biznesowa Motorola ThinkPhone25

Motorola już raz podjęła się stworzenia telefonu bazującego na legendarnej marce laptopów ThinkPad. Są one znane ze swojej niezawodności i wytrzymałości, i taki sam miał być ich mobilny odpowiednik. ThinkPhone z 2023 roku spełniał te założenia. Teraz przyszedł czas, by poznać jego następcę.

ThinkPhone25 także chwali się wytrzymałością, która ma przydawać się zwłaszcza ludziom biznesu. Dowodzi tego certyfikat MIL-STD-810H, a także pomyślne ukończenie 14 rygorystycznych procedur testowych, uwzględniających między innymi upadek smartfona z wysokości 1,2 m. Telefon jest odporny na zanurzenie w wodzie oraz pył, brud i piasek, zgodnie z normą IP68. Może pracować w ekstremalnych warunkach pogodowych: od -30ºC do 60°C, przy wilgotności powietrza sięgającej 95%. W konstrukcji wykorzystano włókna aramidowe. Do tego pOLED-owy ekran SuperHD o przekątnej 6,36 cala chroni szkło Gorilla Glass 7i.

ThinkPhone25 (źródło: Motorola)

Zabezpieczenia nie dotyczą tylko zewnętrznych cech urządzenia. Bezpieczeństwo zapewniane jest przez gwarancję 5 aktualizacji Androida oraz 5-letnie wsparcie zabezpieczeń systemowych. Ponadto oprogramowanie zawiera pakiet udoskonalonych zabezpieczeń sprzętowych do ochrony przed cyberzagrożeniami (ThinkShield) oraz usługi MotoSecure, w tym Malware Detection i Phishing Detection, stojące na straży prywatności użytkownika i poufności danych. Potrafi również monitorować bezpieczeństwo sieci Wi-Fi oraz zapewnia dodatkowe rozwiązania utrudniające przełamanie zabezpieczeń blokady ekranu.

Oprócz powyższego, nabywcy będą mogli liczyć na łatwe połączenie z ekosystemem Lenovo. Opcje Smart Connect zapewnią płynne przełączanie się między smartfonem, tabletem i komputerem z Windowsem. Można przykładowo skopiować obraz lub tekst ze smartfona i wkleić go na laptopie lub przeciągnąć pliki z jednego urządzenia na drugie, a także używać kamery smartfona jako kamerki do wideokonferencji.

ThinkPhone25 (źródło: Motorola) ThinkPhone25 (źródło: Motorola)

W środku znajduje się procesor MediaTek Dimensity 7300, 8 GB RAM LPDDR4X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Wśród modułów łączności mamy Wi-Fi 6E, eSIM i Bluetooth 5.4. Z tyłu obudowy otrzymujemy zestaw 3 aparatów: 50 Mpix (główny), 13 Mpix (ultraszerokokątny) i 10 Mpix (teleobiektyw). Można też korzystać z przedniego aparatu do selfie 32 Mpix. Całość zasila bateria o pojemności 4310 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 68 W lub bezprzewodowym 15 W.

Dostępność i cena ThinkPhone25

Motorola ThinkPhone25 zadebiutuje na polskim rynku w listopadzie. Dostępny będzie w wariancie 8/256 GB. W zestawie sprzedażowym dla firm znajdą się: ładowarka 68 W, etui, zestaw słuchawkowy oraz dodatkowe szkło ochronne na ekran. Rekomendowana cena detaliczna urządzenia wynosi 2199 złotych.

Motorola Moto G75 5G dla biznesu

Drugi z nowych smartfonów Motoroli nie może już szczycić się chwytliwym logiem „ThinkPhone by Lenovo” na obudowie. Nie oznacza to jednak, że nie sprosta stawianym przed nim wyzwaniom. On także w swej edycji biznesowej może pochwalić się certyfikatami IP68 oraz MIL-STD-810H i przetrwa upadek z wysokości 1,2 m. W gruncie rzeczy to pierwszy tak wzmocniony model z rodziny Moto G. Jego obudowa wykończona jest matowym tworzywem PMMA, co ma sprawić, że nie będzie się tak łatwo wyślizgiwał z dłoni.

Ekran LTPS o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD chroni szkło Gorilla Glass 5. Z przodu mamy też oczko aparatu 16 Mpix (f/2.45). Tylna obudowa to dom dla aparatów: 50 Mpix (f/1.79) opartego o matrycę Sony LYTIA 600 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz uzupełniającego go obiektywu ultraszerokokątnego (f/2.2) z matrycą 8 Mpix. Wśród innych elementów wyposażenia można wymienić: głośniki stereo z Dolby Atmos, moduł Bluetooth 5.4 i eSIM.

Oprogramowanie nie jest już tak rozwinięte jak w ThinkPhone25, ale mamy obietnicę 5 lat aktualizacji Androida oraz 6 lat wsparcia poprawkami zabezpieczeń. Sprzęt zalicza się do ekosystemu Smart Connect, obejmującego urządzenia Motorola i Lenovo, więc możliwe będzie łatwe przysyłanie plików między nimi czy też korzystanie z monitora, myszki oraz klawiatury aby usprawnić pracę na smartfonie.

Dostępność i cena Moto G75 5G

Smartfon Motorola Moto G75 5G w edycji biznesowej pojawi się w Polsce w październiku, w cenie 1299 złotych. W zestawie sprzedażowym B2B znajdą się: ładowarka, etui, zestaw słuchawkowy oraz dodatkowa ochrona ekranu.