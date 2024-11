Zalega Ci w szufladzie stary telefon? Oddaj go w słusznej sprawie

Świąteczna akcja, którą T-Mobile organizuje wraz z Szlachetną Paczką, zdecydowanie zasługuje na rozgłos. Wystarczy oddać stary telefon, aby pomóc innym.

Oddaj stary telefon w słusznym celu

Akcję „Stare telefony działają cuda” możecie już kojarzyć, bowiem to jej druga edycja. Tak, jak przed rokiem, tak jak i teraz realizowana jest we współpracy z Szlachetną Paczką. Co najważniejsze, akcja skierowana jest dosłownie do wszystkich – telefon czy też telefony mogą oddać klienci wszyscy sieci komórkowych, nie tylko madżentowego operatora.

Jak już wspomniałem, aby pomóc innym, wystarczy oddać stary telefon. Czyli nie dość, że pozbywamy się z domu elektrośmieci, to jeszcze działamy w szczytnym celu. Można bowiem stwierdzić, że to akcja, która ma drugie dno – również pozytywne, tym razem dla naszej planety. To ekologia – urządzenie, z którego już nie korzystamy, zostanie poddane recyklingowi zamiast leżeć w szafie.

Każda osoba, która przyniesie starty telefon, pomoże Szlachetnej Paczce – T-Mobile przekaże konkretną kwotę pieniędzy, która może wynieść nawet 1 mln złotych. Ta kwota wsparcia uzależniona jest od liczby oddanych telefonów, więc zdecydowanie warto oddać niepotrzebny lub niedziałający sprzęt, a także warto namówić do tego znajomych.

Co należy wiedzieć przed oddaniem starego telefonu?

Stary, niepotrzebny telefon należy wrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika w salonie T-Mobile. Oczywiście na miejscu, gdy będziemy mieli jakiekolwiek wątpliwości, pracownik salonu udzieli dodatkowej pomocy.

Należy też przygotować telefon przed oddaniem go do recyklingu. W tym celu trzeba zrealizować następujące punkty:

wyjąć kartę SIM i dodatkową kartę pamięci – jeśli znajdują się one w telefonie,

przywrócić ustawienia fabryczne – jeżeli telefon jest sprawny,

sprawdzić, czy telefon jest rozładowany i wyłączony,

oddać telefony bez opakowania, ładowarki, folii ochronnej i etui,

oddawany telefon nie musi być sprawny, ale nie może być zniszczony.

W razie pytań warto zajrzeć na stronę akcji.

To szerzej zakrajona akcja

Akcja zbierania starych telefonów to tylko jedna z opcji pomocy, jaką oferuje T-Mobile Szlachetnej Paczce jako firma. Okazuje się bowiem, że w pomoc Szlachetnej Paczce angażują się też sami pracownicy operatora. W ramach wolontariatu pracowniczego kolejny już rok tworzą paczki dla potrzebujących rodzin.

Ponadto, jak podaje operator, ważnym elementem akcji będzie koncert świąteczny. Odbędzie on on 14 grudnia przy Manufakturze w Łodzi, w godzinach 16:00-20:00. Wezmą w nim udział artyści reprezentujący różne style muzyczne, którzy wraz z towarzyszącym chórem wykonają popularne utwory muzyczne. W trakcie koncertu przewidziane są liczne atrakcje – m.in. spotkania z influencerami oraz świąteczne warsztaty.