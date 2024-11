Instagram pozwoli na „świeży start” bez zakładania nowego konta

Kiedyś z Instagrama korzystałam bardzo często. Im bardziej jednak aplikacja ta zaczęła odbiegać od pierwotnych założeń dzielenia się fajnymi zdjęciami, a stała się właściwie agregatorem influencerów i wszechobecnych reklam, dokopanie się do treści, które nas rzeczywiście interesują, jest coraz trudniejsze. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że Meta zna problem i… pozwoli nam w pewien sposób zresetować algorytmy odpowiedzialne za podrzucanie nam kolejnych treści. Wreszcie!

Pozytywne zmiany na Instagramie

Z Instagrama korzystam coraz rzadziej. Gdybym miała wskazać, po co włączam aplikację na smartfonie, podzieliłabym mniej-więcej po połowie interakcję z kontem Tabletowo (dodajemy tam technologiczne rolki) i przeglądanie storiesów znajomych na koncie prywatnym. Oglądanie zdjęć na feedzie już dawno przestało być dla mnie atrakcyjne – zwłaszcza, gdy zaczęło się tam pojawiać masakrycznie dużo reklam i treści “rekomendowanych”. Na szczęście w ostatnim czasie Instagram się ogarnął i te ostatnie można wyłączyć.

W ustawieniach wystarczy kliknąć na Preferencje dotyczące zawartości, a następnie Wstrzymaj proponowane posty w Aktualnościach. Opcja ta dezaktywuje je co prawda tylko na 30 dni, ale po miesiącu można kliknąć ją ponownie. To zdecydowanie uprzyjemnia korzystanie z Instagrama, ale… to jeszcze nie jest klucz do tego, by więcej osób zdecydowało się poświęcać tej aplikacji więcej czasu.

Wszystko przez algorytmy… które podrzucają mi treści, których ja zupełnie nie chcę śledzić. O ile na Tiktoku widzę ciągle elektronikę i koty (i to jest super! dajcie mi tego więcej), tak na Insta mam jakiś niemożebny bałagan. Na szczęście jest szansa, że wkrótce się to zmieni. Na lepsze!

8 Ocena 8.5 Ocena

Instagram pozwoli zresetować rekomendacje treści

Dopóki nie przeczytałam ogłoszenia Meta na temat nadchodzących nowości, nie wiedziałam, że na nie tak bardzo czekam. Otóż, jak się okazało, deweloperzy w pocie czoła pracowali ostatnio nad możliwością resetowania przez użytkowników rekomendacji treści, pojawiających się w rolkach (reels), na feedzie i w zakładce Odkrywaj (Explore). Jak dobrze, że ktoś na to wpadł!

Już nawet nie chodzi o algorytmy, które czasem szaleją. Ale prawda jest taka, że nasze upodobania też się zmieniają. I to, co nam się podobało i chcieliśmy śledzić jeszcze jakiś czas temu, teraz stało się dla nas nieistotne. Robiąc remont zaczynamy śledzić osoby zajmujące się wnętrzarstwem, czego następstwem jest masa rekomendowanych treści związanych z układaniem płytek, doborem lameli czy farb. Po czasie ten content nie jest nam potrzebny, a zostaje z nami na dłużej – czy tego chcemy, czy nie.

Dzięki zapowiedzianej funkcji będziemy mogli dać sobie i algorytmom “świeży start”. Podczas resetowania rekomendacji będziemy mogli dać unfollow kontom, których już nie chcemy obserwować, dając znać algorytmom, czego nam nie pokazywać. W następstwie te zaczną, na podstawie naszego aktualnego zachowania się na Instagramie, bazując na przeglądanych profilach i naszych reakcjach na poszczególne treści (posty, rolki, etc.), podrzucać naszym oczom treści, które rzeczywiście chcemy oglądać.

Trzymam kciuki, żeby to rzeczywiście tak działało. Odnoszę wrażenie, że sporo osób zechce z opcji resetu rekomendacji skorzystać.