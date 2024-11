Spotify Premium za darmo na 3 miesiące. Musisz jednak korzystać z tej przeglądarki

Jak już pewnie zdążyliście się przyzwyczaić, promocja na Spotify Premium przeznaczona jest dla nowych użytkowników. Drugi punkt, który trzeba spełnić, jest jednak już dość nietypowy.

Spotify i Opera łączą siły

Oczywiście możliwość słuchania muzyki w przeglądarce internetowej Opera nie jest nowością. Wcześniej już użytkownicy dostali dostęp do opcji zalogowania się do Spotify czy Apple Music. Teraz jednak integracja ze szwedzką usługą wchodzi na wyższy poziom.

Twórcy Opery pochwalili się współpracą, która sprawia, że Spotify staje się domyślnym odtwarzaczem w omawianej przeglądarce internetowej. Do tego dochodzi zestaw funkcji, który ma sprawić, że słuchanie muzyki będzie wygodniejsze, gdy przeglądamy internet.

Nowy odtwarzacz Spotify znajduje się na pasku bocznym przeglądarki Opera One. Można go jednak odłączyć i przesuwać po ekranie. Oznacza to, że nie tylko nie musimy przełączać się pomiędzy dwoma aplikacjami, aby sterować muzyką, ale również odtwarzacz możemy mieć cały czas pod ręką, gdy przykładowo czytamy interesujący artykuł.

Dostępna jest jeszcze funkcja, którą zaprojektowano z myślą o osobach często dołączających do spotkań lub połączeń. Otóż dźwięk odtwarzany w przeglądarce automatycznie wycisza się i zatrzymuje na czas trwania połączenia. Po jego zakończeniu odtwarzanie jest automatycznie wznawiane.

Jak zdobyć trzy miesiące darmowego Spotify Premium?

Jeśli właśnie zainstalowaliście przeglądarkę Opera One lub już z niej korzystacie od dłuższego czasu, pierwszy warunek został spełniony. Otóż na komputerze macie naprawdę dobrą przeglądarkę internetową – wypada to podkreślić, bowiem to właśnie Microsoft Edge i Opera to według mnie obecnie najlepsze przeglądarki internetowe na rynku.

Teraz pozostaje zalogować się do szwedzkiej usługi muzycznej i przejść na wersję premium. Promocja skierowana jest do nowych użytkowników, którzy wcześniej nie korzystali z subskrypcji premium. To dobra okazja, aby sprawdzić jak brzmią piosenki w lepszej jakości i jakie korzyści oferuje słuchanie w trybie offline.

Opera dodaje, że obecnie promocja dostępna jest w przypadku przeglądarki Opera One. Zostanie ona jednak rozszerzona na Operę w wersji na Androida na początku 2025 roku.